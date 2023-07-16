أبرز الحواسيب المحمولة المناسبة للعمل عن بعد في عام 2023

بعد جائحة كورونا (COVID-19)، شجعت العديد من الشركات موظفيها على العمل من المنزل، وأصبحت طريقة العمل الجديدة هذه فعالة بشكل كبير ولكنها تتطلب من العمال الحصول على حواسيب محمولة جيدة للعمل عن بُعد بكفاءة.

يعتمد اختيار الحاسوب المحمول المثالي على العديد من العوامل، أبرزها نوع العمل الذي تقوم به، فالأشخاص الذين يعملون في مجال التصميم الجرافيكي على سبيل المثال، سيحتاجون إلى حاسوب يعمل بمعالج قوي، في حين أن العاملين عن بعد الذين يحضرون الاجتماعات الافتراضية بكثرة قد يركزون في جودة كاميرا الويب المدمجة في الحاسوب.

بغض النظر عن نوع العمل الذي تقوم به أو المكان الذي تقوم فيه بعملك، من المهم العثور على حاسوب مناسب يلبي متطلباتك.

وفيما يلي سنذكر بعض أبرز الحواسيب المحمولة للعمل عن بعد في عام 2023:

1- حاسوب Dell XPS 15:

يُعد حاسوب Dell XPS 15 خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يعملون من المنزل، فهو خفيف الوزن ويحتوي على معالج قوي وشاشة ذات مواصفات ممتازة ومكبرات صوت عالية الجودة.

يمكن لمعالج (Intel Core i7-13700H) وقرص التخزين من نوع SSD التي تصل سعته إلى واحد تيرابايت التعامل مع المهام التي تتطلب استخدام تطبيقات ثقيلة، مثل: المهام الخاصة بالمهندسين المعماريين. ومن ناحية أخرى، سيستمتع الكُتاب بلوحة المفاتيح الممتازة ولوحة التتبع الكبيرة والدقيقة.

ومع أن حاسوب Dell XPS 15 قوي وممتاز، إلا أنه لا يتميز بعمر بطارية طويل، وتحتاج إلى الوصول إلى مصدر طاقة ثابت، ولكن ذلك لن يكون مشكلة للذين يعملون من المنزل.



2- حاسوب MacBook Pro بمقاس 16 بوصة:

يتميز حاسوب MacBook Pro M2 بتصميمه الأنيق ووزنه المتوسط الذي يجعله خيارًا ممتازًا للعاملين عن بُعد، كما أن عمر البطارية الطويل يجعله مناسبًا للعمل أثناء التنقل أو العمل في أماكن مختلفة قد لا يتوفر في بعضها مصدر للطاقة.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج من نوع M2 Pro القوي من آبل ويتوفر طراز يعمل بمعالج من نوع M2 Max، ومع أن شريحة M2 Max أقوى من M2 Pro، فقد لا يحتاج جميع العاملين عن بُعد إلى شريحة M2 Max الأقوى. وقد يستفيد المصورون المحترفون ومحررو الفيديو ومصممو الجرافيك من شريحة Max أكثر من غيرهم.

ولكن بالنسبة إلى العاملين في الوظائف الأخرى سيجدون أن معالج M2 Pro قوي جدًا مع 12 وحدة معالجة مركزية و 19 وحدة معالجة الرسومات وما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة الموحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 32 جيجابايت من الذاكرة الموحدة، وقرص تخزين من نوع SSD تصل سعته إلى 8 تيرابايت إذا أردت ذلك.

بالإضافة إلى العمل، ستتمتع بتجربة استخدام ممتازة لحاسوب MacBook Pro أثناء التواصل مع الأصدقاء عبر FaceTime، أو تصفح الويب، وذلك بفضل الشاشة ذات المواصفات العالية والتي تأتي بمقاس 16 بوصة وجودة الصوت الاستثنائية.

3- حاسوب Lenovo IdeaPad 5:

Lenovo IdeaPad 5 هو حاسوب محمول متوسط التكلفة مناسب لأنواع مختلفة من العمل عن بُعد. يأتي مزودًا بمعالج من نوع (Ryzen 5) وقرص تخزين من نوع SSD سعته 512 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، يوفر سعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي كافية للمهام المكتبية والإدارية.

يمكنه أيضًا التعامل مع أنشطة إنشاء المحتوى مثل: التصميم الجرافيكي البسيط، وتحرير الصور أو الفيديو باستخدام برامج بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، سيجد معظم المعلمين عن بعد أن هذا الحاسوب مناسب لاحتياجاتهم. ومع ذلك، قد ترغب في إضافة كاميرا ويب خارجية إذا كانت الكاميرا المدمجة التي تأتي بدقة 720 بكسل لا تلبي متطلباتك.

يتميز Lenovo IdeaPad 5 بشاشة من نوع (QHD IPS) بمقاس 16 بوصة، ودقة قدرها 2560 × 1440 بكسل. وبفضل دقة ألوانها ووضوحها ستعزز التجربة المرئية. من ناحية أخرى، هناك لوحة المفاتيح المضاءة من الخلف المناسبة لأولئك الذين يعملون في الليل.

يوفر Lenovo IdeaPad 5 عمر بطارية ممتاز يصل إلى عشر ساعات، ويُعدّ خيارًا مناسبًا للعاملين عن بُعد الذين يبحثون عن حاسوب محمول بمواصفات جيدة وبسعر متوسط.

4- حاسوب HP Spectre 16-Inch x360:

يجمع حاسوب HP Specter x360 مقاس 16 بوصة بين الراحة والقوة، مما يجعله من أفضل الحواسيب المتعددة الاستخدامات.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج من نوع (Intel Core i7-12700H) المكون من 14 نواة، مما يجعله يتعامل بسهولة مع المهام المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تصميمه المرن التبديل بين أوضاع الحاسوب المحمول والجهاز اللوحي أثناء العمل عن بُعد.

مع وجود المعالج القوي وسعة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وقرص تخزين من نوع SSD تصل سعته إلى واحد تيرابايت، فإن هذا الحاسوب المحمول مناسب لمجموعة واسعة من الأعمال عن بُعد.

يأتي هذا الحاسوب مع قلم (MPP2.0) الذي يُعد ملحق مثالي لأولئك الذين يدونون الملاحظات يدويًا عند حضور الاجتماعات الافتراضية أو لأي شخص يعمل في المجالات الإبداعية والفنية. ويتميز هذا القلم بعمر بطارية طويل.

5- حاسوب MacBook Air M2:

في حين أن طرز MacBook Pro هي الأقوى بسبب معالجات M2 Pro و Max التي تعمل بها، فإن MacBook Air M2 هو خيار ممتاز وأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للعاملين عن بُعد.

يأتي مع ذاكرة موحدة تبلغ سعتها 8 جيجابايت وقرص تخزين من نوع سعته 256 جيجابايت، وهو مناسب لأداء المهام والوظائف اليومية. ويمكنك أيضًا إعداده بتكلفة إضافية للحصول على ما يصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة الموحدة وقرص تخزين من نوع SSD بسعة واحد تيرابايت.

يضم حاسوب MacBook Air M2 شاشة من نوع Liquid Retina ممتازة مع ألوان واضحة وطبيعية، مع ذروة سطوع تبلغ 500 شمعة. بالإضافة إلى ذلك، حسّنت آبل كاميرا الويب بشكل كبير في ماك بوك آير مما يعزز تجربة مكالمات الفيديو والمؤتمرات بحيث تكون واضحة تمامًا بفضل دقة كاميرا الويب التي تبلغ دقتها 1080 بكسل، بالإضافة إلى نظام الصوت المكون من أربعة مكبرات صوت مع ميزة الصوت المكاني مما يضمن أن يكون صوتك واضح تمامًا.

يتميز حاسوب MacBook Air M2 بعمر بطارية طويل يدوم حتى 18 ساعة، وهذا يساعد العاملين عن بُعد في اختيار مكان العمل بحرية دون عناء العثور على مصدر للطاقة. وبفضل تصميمه الفائق النحافة والخفيف الوزن يمكنك نقله إلى أي مكان بسهولة.