واتساب تختبر ميزة تضفي الحيوية إلى الصور الرمزية

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب اختبار ميزة جديدة تضفي بعض الحيوية على الملصقات التي يمكن للمستخدمين مشاركتها مع الآخرين.

وقبل يومين، أعلنت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، عن إصدار تحسينَيْن جديدَيْن بخصوص الصور الرمزية (أفاتار) على كل من نظامي أندرويد، وآي أو إس.

ويتضمن التحسين الأول القدرة على تكوين الصورة الرمزية الخاصة بالمستخدمين عن طريق التقاط صورة ذاتية (سيلفي)، مما يجعل عملية إنشاء الصورة الرمزية تلقائية.

أما التحسين الثاني فهو مجموعة موسَّعة حديثًا من الصور الرمزية التي تُنشر تلقائيًا لجميع المستخدمين الذين أعدّوا تكوين الصورة الرمزية مباشرة من إعدادات التطبيق.

والآن، قال موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، إنه عثر في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.15.6 من تطبيق واتساب في أندرويد، نسخة متحركة من حزمة الصور الرمزية.

ونشر الموقع لقطة شاشة متحركة للميزة، وقال إنه يعتقد أن هذا تحسن كبير من شأنه أن يعزز تفاعلات المستخدمين لأنه سيجلب عنصرًا ديناميكيًا إلى الصور الرمزية.

ويُعتقد أن الصور الرمزية المتحركة ستضفي المزيد من الحياة والشخصية على الملصقات، مما يسمح بتجربة اتصال أكثر تعبيرًا.

وقال WABetaInfo عن الميزة التجريبية الجديدة: «لقد جُدوِل إطلاق الميزة لتحديث مستقبلي، وليس لدينا حاليًا أي معلومات محددة بخصوص التاريخ المتوقع، على الرغم من أن الصور الرمزية جاهزة بالفعل للاستخدام وتبدو تجربة المستخدم مستقرة للغاية».

يُشار إلى أن واتساب تختبر ميزة أخرى تتعلق بالملصقات تجعل التطبيق قادرًا على اقتراح الملصقات المناسبة أثناء إرسال الرسائل داخل المحادثات.