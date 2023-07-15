مقارنة شاملة بين هاتفي Edge+ 2023 من موتورولا و Pixel 7 Pro من جوجل

يُعد هاتفي (Edge+ 2023) من موتورولا و Pixel 7 Pro من جوجل من الهواتف الذكية المتميزة في السوق حاليًا. فإذا كنت تبحث عن الأداء العالي المستوى والشاشة الكبيرة والمعالج القوي والسريع والكاميرات الجيدة وعمر البطارية الطويل، ستجد ذلك في كليهما. ولكن ما الفرق بينهما وما هو الهاتف الأنسب لك؟



إليك مقارنة شاملة بين هاتفي Edge+ 2023 من موتورولا و Pixel 7 Pro من جوجل:

التصميم:

يُعدّ هاتف Edge+ 2023 من موتورولا واحد من أفضل هواتف أندرويد التي أطلقتها شركة موتورولا منذ سنوات، ويتميز بتصميم أنيق محمي من الأمام والخلف بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus) والإطار مصنوع من الألمنيوم، وهو خفيف الوزن، مع أنه كبير إلى حد ما فهو يزن 203 جرام، ويتوفر بلون واحد هو الأسود (Interstellar Black).

بينما يتوفر هاتف Pixel 7 Pro بثلاثة ألوان، هي: الأبيض (Snow)، والأسود (Obsidian) والبندقي (Hazel)، وهو مصنوع من مواد معاد تدويرها، ويأتي مع تحسينات لطيفة عن الجيل السابق (Pixel 6 Pro)، دون تغييرات كبيرة.

يأتي هاتف Pixel 7 Pro مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني لامع من الألمنيوم يغطي الحافات.

سماكة الهاتف هي 8.9 ملم، ووزنه 212 جرامًا. ويدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، بحيث يتحمل الغمر تحت عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة:

يأتي هاتف Edge+ 2023 من موتورولا مع شاشة من نوع (OLED) ومقاسها 6.67 بوصات، ودقتها 2400×1080 بكسلًا، ومغطاة بزجاج من نوع (Corning Gorilla Glass Victus) لمقاومة الخدوش. وتدعم شاشة هذا الهاتف معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا.

يضم هاتف Pixel 7 Pro شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وبدقة 3120×1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، بسطوع يصل إلى 1500 شمعة، وكثافة تبلغ 512 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

الأداء:

يعمل هاتف Edge+ 2023 بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى المُصنع بتقنية 4 نانومتر بتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة المستخدم My UX من موتورولا، ويأتي الهاتف بخيار واحد من سعة التخزين الداخلية هو 512 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت.

يمكنك توقع أداء سريع أثناء قيامك بكل شيء بدءًا من مشاهدة مقاطع الفيديو إلى تعدد المهام وتصفح الويب وممارسة الألعاب وغيرها. وقد صُمم هذا الهاتف للاتصال بسهولة بالتلفاز أو الحاسوب المكتبي أو شاشة خارجية، ويمكن أيضًا إضافة لوحة مفاتيح وماوس عبر البلوتوث، كما يمكنك الوصول بسهولة إلى تطبيقات الهاتف المحمول في الحاسوب الشخصي المتصل، ونقل الملفات، واستخدام الهاتف ككاميرا ويب عالية الدقة، وإجراء مكالمات فيديو في شاشة الحاسوب.

يدعم هذا الهاتف اتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وبلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. ولا يدعم الزيادة في سعة ذاكرة التخزين من خلال بطاقات MicroSD. وتَعد Motorola بثلاث سنوات على الأقل من تحديثات نظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

أما هاتف Pixel 7 Pro فهو يعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت. ويتوفر من الطرز التي تضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت خياران من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، أما الطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، فيتوفر منها ثلاث خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، واتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وبلوتوث 5.2، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. ولا يدعم الزيادة في سعة ذاكرة التخزين من خلال بطاقات MicroSD. ويعمل بنظام أندرويد 13 وما يميزه هو أن جوجل تعد بتقديم خمس سنوات على الأقل من تحديثات نظام التشغيل، والتحديثات الأمنية.



الكاميرا:

يحتوي هاتف Edge+ 2023 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل والثانية بدقة 50 ميجابكسل والثالثة بدقة 12 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 60 ميجابكسل تمنحك صور ذاتية ممتازة، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 960 إطارًا في الثانية.

يضم هاتف Pixel 7 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل.

أما بالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف Pixel 7 Pro تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية في هاتف Pixel 7 Pro فهي تأتي بدقة 10.8 ميجابكسل، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

عند مقارنة الصور التي تلتقطها باستخدام هاتف موتورولا وهاتف Pixel 7 Pro من جوجل، ستجد أن Pixel 7 Pro يعمل بشكل أفضل في الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، ستجد العديد من الميزات الإضافية من جوجل لتحرير الصور بسهولة، مثل:

ميزة Magic Eraser لتسهيل إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصورة بسهولة.

ميزة Macro Focus لتصوير صور قريبة بجودة عالية.

ميزة Cinematic Blur الخاصة بتصوير الفيديو، التي تقلل وضوح الخلفية وتركز في إبراز العنصر الرئيسي أثناء تصوير الفيديو.

ميزة Photo Unblur التي تعمل على توضيح الصور الضبابية بسهولة، وستلاحظ وجود خيار (Unblur) ضمن خيارات تعديل الصور.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Edge+ 2023 على بطارية سعتها 5100 ميلّي أمبير/ الساعة، وعند شراء هذا الهاتف ستحصل على شاحن سلكي بقدرة 68 واطًا في علبة الهاتف، مما يساعدك في شحن البطارية بسرعة. وبحسب شركة موتورولا يمكنك استخدام الهاتف ليوم كامل بشحنة مدتها تسع دقائق فقط، وما يقرب يومين من الاستخدام (حوالي 40 ساعة) عند شحنه بالكامل. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم هاتف Edge+ 2023 الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط.

يحتوي هاتف Pixel 7 Pro على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا، لكنه لا يأتي مع شاحن في الصندوق. يستمر الهاتف بالعمل لمدة يوم تقريبًا. كما أنه يدعم الشحن السريع، حتى تتمكن من شحن البطارية إلى نسبة تصل إلى 50% في حوالي نصف ساعة.

السعر:

يُباع هاتف motorola Edge+ 2023 بسعر 699 دولار و99 سنتًا، ويتوفر بلون واحد هو الأسود (Interstellar Black). بينما يبدأ سعر هاتف Google Pixel 7 Pro من 799 دولارًا أمريكيًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود والبندقي (Hazel).

إليك مقارنة شاملة بين هاتفي Edge 2023 من موتورولا و Pixel 7 Pro من جوجل: