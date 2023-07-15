مقارنة شاملة بين هاتفي ون بلس Nord N30 5G و Nord N20 5G

تُنتج شركة (ون بلس) OnePlus بعض الهواتف الرائعة وبأسعار معقولة مع ميزات قوية، وأحدثهما هاتفي Nord N30 5G و Nord N20 5G.

إذ أطلقت ون بلس هاتفي Nord N30 5G و Nord N20 5G بفارق يزيد قليلاً عن عام، ويشترك كلاهما في العديد من الميزات نفسها. وهذا يجعل الاختيار بينهما صعبًا. لكن المقارنة الشاملة التالية ستساعدك في اختيار الأنسب لك:

التصميم:

يأتي هاتف OnePlus Nord N30 5G بتصميم بسيط يحتوي فيه الجزء الخلفي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات موجودة داخل إطارين دائريين، يضم الإطار الأول العدسة الرئيسية، ويضم الإطار الثاني العدستين الثانية والثالثة.

الجزء الخلفي والإطار مصنوعان من البلاستيك، أما الشاشة فهي مدعومة بطبقة حماية زجاجية. ويزن هذا الهاتف 195 جرامًا، ويأتي بلون واحد فقط وهو الرمادي (Chromatic Gray).

أما هاتف OnePlus Nord N20 5G فهو يأتي بتصميم مختلف قليلًا يضم في الخلف كاميرا ثلاثية تظهر عدستين كبيرتين بشكل رأسي، ويحيط بهما حلقات فضية بينما تظهر العدسة الثالثة الصغيرة في الجهة اليُسرى من العدستين الكبيرتين.

الجزء الخلفي والإطار مصنوعان من البلاستيك، أما الشاشة فهي مدعومة بطبقة حماية زجاجية. ويزن هذا الهاتف 173 جرامًا، ويأتي بلون واحد فقط وهو الأزرق (Blue Smoke).

الشاشة:

يضم هاتف OnePlus Nord N30 شاشة من نوع (IPS LCD) قياسها 6.72 بوصات، ودقتها 1080 × 2400 بكسل، وكثافتها تبلغ 391 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتدعم ميزة (Always-on display)، وميزة (Eye comfort) التي تعمل على تقليل الضوء الأزرق وضبط ألوان الشاشة لحماية العين.

لا تحتوي الشاشة على مستشعر للبصمات، وبدلًا من ذلك أضافت ون بلس مستشعر البصمات في زر التشغيل الجانبي.

في هاتف OnePlus Nord N20 5G ستحصل على شاشة أصغر قليلاً مقاسها 6.43 بوصات ونوعها (AMOLED) ودقتها 1080 × 2400 بكسل، وكثافتها تبلغ 409 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتدعم ميزة (Always-on display).

المعالج والأداء:

يعمل هاتفا Nord N20 5G و Nord N30 5G بمعالج (Snapdragon 695) من كوالكوم الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 619).

يتوفر Nord N30 5G بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD، ويدعم اتصال البلوتوث 5.1، والاتصال القريب المدى NFC. كما يضم الهاتف مقبس سماعة الرأس بمقاس 3.5 ملم التقليدي.

يعمل هذا الهاتف بواجهة المستخدم OxygenOS 13.1 المستندة إلى نظام أندرويد 13، مما يتيح لك الوصول إلى العديد من الميزات مثل: التثبيت السريع للتطبيقات واستهلاك الطاقة المنخفض، التي تساعد في زيادة عمر البطارية.

يتوفر Nord N20 5G بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقات microSD حتى 512 جيجابايت فقط. ويحتوي هذا الهاتف على ميزات خاصة لمحبي ألعاب الفيديو، مثل: وضع (Game Mode) الذي يساعد في الحفاظ على البطارية أثناء اللعب مع تعزيز الأداء أيضًا، ووضع (Game Focus Mode) لمنع المشتتات حتى تتمكن من اللعب دون إزعاج.

يعمل OnePlus Nord N20 5G بواجهة المستخدم Oxygen OS المستندة إلى نظام أندرويد 11 ويدعم الترقية إلى إصدار أندرويد 12 فقط. كما يدعم اتصال بلوتوث 5.1 و (الاتصال القريب المدى) NFC، ومقبس سماعة الرأس بمقاس 3.5 ملم التقليدي.



الكاميرا:

يضم هاتف OnePlus Nord N30 5G كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية: بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 مخصصة للتصوير الدقيق (macro)، والثالثة: بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

أما بالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف OnePlus Nord N30 5G تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Nord N20 5G فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات الأساسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية والثالثة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، يشترك كلا الهاتفين بالمواصفات نفسها، إذ تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف OnePlus Nord N30 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السريع 50 واطًا، وميزة SUPERVOOC Endurance التي تساعد في إطالة عمر البطارية بشكل أكبر وتمنع الشحن الزائد. كما يوجد أيضًا 12 مستشعرًا مدمجًا لقياس درجة الحرارة وشريحة شحن ذكية بالإضافة إلى الشحن التكيفي الذي يتناسب مع جدول نومك، لذلك ستحصل على عمر بطارية جيد.

يحتوي OnePlus Nord N20 5G على بطارية سعتها أقل تبلغ 4500 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واطًا، ومع أن البطارية ليست كبيرة مثل بطارية Nord N30 5G، إلا أن هناك ميزات للمساعدة في تمديد عمر البطارية، مثل: خيار تحسين البطارية لخفض معدل التحديث أو تعطيل GPS إذا كانت طاقة البطارية منخفضة.

السعر:

يُباع هاتف OnePlus Nord N30 5G بسعر 299 دولار و99 سنتًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت.



ويُباع OnePlus Nord N20 5G أيضًا بسعر 299 دولار و99 سنتًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت.



القرار النهائي:

يُعد هاتف OnePlus Nord N30 5G الأحدث هو الخيار الأفضل عند الشراء إذ إنه يباع بالسعر نفسه، ولكنه يقدم لك ذاكرة وصول عشوائي بسعة أكبر وهذا سيوفر لك أداء أفضل عند القيام بمهام متعددة أو أثناء اللعب،ويضم شاشة أكبر وكاميرا أقوى.

كما يعمل الهاتف بأحدث إصدار متوفر من نظام التشغيل أندرويد وهو أندرويد 13 في حين يعمل هاتف (OnePlus Nord N20 5G) بإصدار أندرويد قديم.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي ون بلس Nord N30 5G و Nord N20 5G: