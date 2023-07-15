جوجل تعمل على تطوير “وضع طيران” جديد لهواتف أندرويد

تعمل جوجل على طريقة جديدة تعمل بها الأجهزة عند تفعيل “وضع الطيران” وفقًا لبراءة اختراعٍ سجلتها جوجل حديثًا.

وبحسب البيانات المنشورة، فإن التقنية الجديدة ستكون قادرة على اكتشاف وجود المستخدم على الطائرة، ثم تفعيل “وضع الطيران” تلقائيًا.

وستدعم التقنية الجديدة – التي لا تزال قيد التطوير – الاتصال بشبكات واي فاي وبلوتوث، التي عادةً ما تُعطل مع شبكات الاتصال الخلوية عند تفعيل “وضع الطيران”.

وستعدل التقنية الجديدة إعدادات الاتصال بشبكات واي فاي بحيث تكون مقبولة على الطائرة ووفقًا كذلك لنوع وجودة الشبكة، ومع ذلك، ستضع جوجل الحفاظ على شحن البطارية في عين الاعتبار، إذ قد يُقطع الاتصال استنادًا إلى عدة عوامل، منها جودة الاتصال.

وعند تفعيل “وضع الطيران”، توقف كذلك بعض العمليات في خلفية الجهاز بالإضافة إلى تعطيل التحديثات وعمليات النسخ الاحتياطي التلقائية.

ويفيد ملف براءة الاختراع الخاصة بجوجل بأن الجهاز يكون قادرًا على تحديد وجود المستخدم على الطائرة تلقائيًا اعتمادًا على عدة بيانات مثل انخفاض الضغط، والإشارات فوق الصوتية، وإشارة واي فاي الخاصة بالطائرة، ونشاط الحجز والسفر الخاص بالمستخدم، وغيرها من البيانات.

وعند هبوط الطائرة بسلام، يعود الهاتف مجددًا إلى الوضع الطبيعي ويوقف “وضع الطيران” وتنشط الاتصالات المعطلة، كما تعود التطبيقات إلى العطل بالطريقة المعتادة.

وسجلت جوجل براءة الاختراع الخاصة بها، وما زالت تعمل على تطويرها، لكن لا معلومات متوفرة بشأن موعد إتاحتها مستقبلًا في نظام أندرويد.