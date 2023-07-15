أفضل الساعات الذكية لتتبع النوم في عام 2023

هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر في نمط النوم، كالعمل لساعات متأخرة، والتوتر وغيرها العديد من العوامل الأخرى، وعندما لا تحصل على ساعات نوم كافية سيؤثر ذلك سلبًا في مستويات الطاقة في اليوم التالي، لذلك، قد يكون من المفيد تتبع أنماط النوم باستخدام الساعات الذكية أو أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي تتضمن ميزات لتتبع النوم.

تستخدم العديد من الساعات الذكية أجهزة استشعار متطورة، وتراقب معدل ضربات قلبك وعوامل أخرى لتقييم جودة النوم في كل ليلة، ومقدار النوم العميق والمريح، بالإضافة إلى درجات النوم ومعلومات حول كيفية تحسين النوم.

فإذا كنت تفكر في البدء بتتبع نمط نومك بهدف تحسينه أو التأكد من أنك تحصل على ساعات نوم كافية، يمكنك تجربة استخدام واحدة من الساعات الذكية التالية:



1- ساعة Watch Series 8 من آبل:

تحتوي ساعة Watch Series 8 من آبل على العديد من الميزات وتُعدّ خيار ملائمًا لتتبع النوم. إذ يتتبع تطبيق Sleep في الساعة جودة نومك عبر ميزة مراحل النوم، وسيتابع تطبيق Health في آيفون أنماط نومك اليومية والأسبوعية.

تراقب المستشعرات المتقدمة مراحل النوم المختلفة طوال الليل، مما يمنحك ملخصًا مفصلاً لمقدار الوقت الذي تقضيه في كل مرحلة. وعندما تستيقظ يقدّم لك تطبيق (Sleep) جميع البيانات التي جمعها، ويمكن تتبع النوم لفترات أطول للحصول على قراءات أكثر عن أنماط نومك ومراقبة التحسينات.

تتوافق ميزة تتبع النوم بشكل جيد مع ميزات Watch Series 8 الأخرى، مثل: مراقبة الأكسجين في الدم، ومستشعرات درجة حرارة الجسم، وغيرها لمنحك قراءات عن صحتك العامة.

2- ساعة سامسونج Galaxy Watch 5:

يمكن لميزة تتبع النوم المتقدمة في ساعة Galaxy Watch 5 اكتشاف وتحليل مراحل النوم المختلفة التي يمر بها جسمك خلال الليل.

تتطلب هذه الميزة تطبيق Health من سامسونج، وتتبع مقدار الوقت الذي تقضيه مستيقظًا، وحركة العين السريعة (REM)، ومرحلة النوم الخفيف والعميق. وفي الصباح، تحصل على بيانات شاملة حول نومك، بالإضافة إلى درجة النوم لمساعدتك في إدارة أهدافك. وعند ارتداء Galaxy Watch أثناء النوم لمدة سبعة أيام كاملة، يمكن أن تحصل على تحليل مفصل لأنماط نومك.

3- ساعة Garmin Forerunner 55:

تحتوي ساعة Garmin Forerunner 55 على ميزات متعددة لتتبع اللياقة البدنية، وتتبع مستويات التوتر والتنفس بالإضافة إلى تتبع دورات نومك. ومن خلال ميزات تتبع النوم المتوفرة في هذه الساعة، يمكنك الحصول على رؤى مفصلة فيما يتعلق بأنماط نومك، بالإضافة إلى درجة النوم اليومية.

ستحتاج إلى إقران ساعتك بتطبيق Garmin Connect للاستفادة من هذه الميزات. وعند مراقبة تمرينك اليومي، يمكن للساعة تقييم مدى تأثير ذلك في نومك ليلًا. بالإضافة إلى تلقي معلومات حول المدة التي قضيتها في النوم، ودرجة النوم.

بالإضافة إلى الساعات الذكية، هناك العديد من أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي تحتوي على ميزات لتتبع النوم، ومن هذه الأجهزة ما يلي:

1- جهاز Band 7 من هواوي:

باستخدام جهاز Band 7 وميزة TruSleep 2.0 من هواوي المتوفرة عبر تطبيق Huawei Health، يمكنك قياس وقت نومك الفعلي لتتبع هدفك فيما يتعلق بالنوم، مع مراقبة بعض المشكلات الرئيسية المتعلقة بالنوم. ويمكن لميزة TruSleep حتى تسجيل صوتك أثناء النوم، كجزء من التتبع العام للنوم، وهو أمر مفيد إذا كنت تتعرض لنوبات الشخير أو التحدث أثناء نومك.

هناك الكثير من بيانات النوم التي يمكنك الحصول عليها من هذا التطبيق، ومنها: قراءات شاملة للوقت الذي تقضيه في كل مرحلة من مراحل النوم، مع معلومات حول كيفية تأثير مستويات التوتر في جودة النوم.

2- جهاز Garmin Vivosmart 5:

عند استخدام جهاز Garmin Vivosmart 5 مع تطبيق Garmin Connect، يمكنك تجربة تتبع النوم، وستشمل إحصائيات النوم التي ستحصل عليها: ساعات النوم الإجمالية، ومراحل النوم، ودرجة النوم الإجمالية بناءً على البيانات التي جمعها الجهاز.

ومن خلال ميزات مراقبة النوم المتقدمة من Garmin، يمكن لجهاز Vivosmart 5 مراقبة عدد الأنفاس في الدقيقة وقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم أيضًا.

كيف تختار الساعة الذكية المناسبة لتتبع النوم؟

هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب التفكير فيها عندما يتعلق الأمر باختيار الساعة الذكية المناسبة لتتبع نومك، إذ يجب أن تضع في اعتبارك نوع الساعة الذكية التي من المحتمل أن تقترن جيدًا بهاتفك، وما هي ميزات تتبع اللياقة البدنية وليس فقط إمكانات تتبع النوم المتوفرة في الساعة، وما هي الميزات الإضافية التي قد لا توفرها بعض أجهزة تتبع النوم الأخرى.

على سبيل المثال: تُعد ساعة Garmin Forerunner 55 ممتازة لتتبع اللياقة البدنية والنوم، حيث تعمل على مبدأ أن أحدهما يؤثر في الآخر. وعند تحليل بيانات نومك، يمكنها تقييم نوع التمرين الذي من المحتمل أن يعزز نمط نومك، والتمارين التي تؤثر سلبًا في نومك.