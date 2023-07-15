أسباب قد تدفعك إلى شراء هاتف Nothing Phone 2 الجديد

أعلنت شركة (نوثينج) Nothing يوم الثلاثاء الماضي عن هاتفها الذكي الجديد Phone 2، الذي يأتي مع تحسينات جديدة مقارنة بالجيل الأول Nothing Phone 1 الذي وُصف بأنه الهاتف الأوروبي الذي حظي بأكبر اهتمام عالمي على الإطلاق بعد آيفون.

ولمساعدتك في اتخاذ قرار شراء أفضل، إليك الأسباب الثلاثة التي قد تدفعك إلى شراء هاتف Nothing Phone 2، وثلاثة أسباب قد تجعلك تتجنبه:

3 أسباب قد تدفعك إلى شراء هاتف Nothing Phone 2 :

يأتي هاتف Nothing Phone 2 مع ترقيات للمواصفات في العديد من المجالات مقارنة بالجيل السابق، وفيما يلي أبرز ميزاته التي قد تدفعك إلى شرائه:

1- معالج سريع:

يعمل هاتف Nothing Phone 2 بمعالج من كوالكوم (Snapdragon 8 + Gen 1) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو المعالج نفسه المتوفر في العديد من هواتف أندرويد الممتازة مثل: Galaxy Z Fold 4 و Asus ROG Phone 6. ومع أنه ليس أفضل معالج لهواتف أندرويد، لكنه سريع وموفر للطاقة.

وعند مقارنته بالطراز السابق وهو Nothing Phone 1 الذي يعمل بمعالج (+Snapdragon 778) متوسط المدى، ستجد أن معالج (Snapdragon 8 + Gen 1) قد يُحسن الأداء بنسبة 70% تقريبًا.

2- تصميم مماثل للطراز السابق وتحديثات في واجهة Glyph:

يبدو فون (2) مماثلًا لهاتف فون (1) في التصميم، ولكن الطراز الجديد يمتاز بظهر مُدوَّر مما يجعله مريحًا للحمل. وقد حصلت واجهة (جليف) Glyph على ميزات جديدة منها: مؤقت العد التنازلي، ومؤشر التحكم في مستوى الصوت، ويمكن للمستخدمين تعيين تطبيقات محددة إلى ضوء LED العلوي الأيسر لإشعارات جليف الأساسية، التي ستظل مضاءة حتى يُستبعد الإشعار من قائمة الإشعارات.

3- عمر بطارية مُحسّن:

يضم هاتف نوثينج فون 2 بطارية سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة وهي أكبر قليلاً من بطارية الطراز السابق، ومع معالج (Snapdragon 8 + Gen 1) الأكثر كفاءة، وشاشة LTPO بمعدل تحديث يصل إلى هرتز واحد عندما تكون الشاشة غير نشيطة، فمن المتوقع أن يوفر Nothing Phone 2 عمر بطارية أفضل بشكل ملحوظ مقارنة بالجيل السابق.

3 أسباب قد تجعلك تتجنب شراء هاتف Nothing Phone 2:

مع أن هناك الكثير مما قد يعجبك في الجيل الثاني من Nothing Phone، إلا أنه ليس مثاليًا. وفيما يلي ثلاث نقاط رئيسية يجب أن تفكر فيها قبل الشراء:

1- سعر أعلى:

أُطلق هاتف Nothing Phone 1 بسعر 399 جنيهًا إسترلينيًا ما يعادل حوالي 475 دولارًا في ذلك الوقت. بينما يبدأ سعر الجيل الثاني من 599 دولارًا وهو بذلك لم يعد من الهواتف المتوسطة التكلفة.

2- واجهة (جليف) لا تدعم أضواء RGB:

تبدو واجهة glyph في Phone 2 مختلفة فهي تتألف الآن من 11 شريط LED مجزأ مع 33 منطقة إضاءة LED إجمالية، لكن مصابيح LED بيضاء وليست RGB.

إذ ستعزز أضواء RGB وظائف ميزة الإشعارات، كأن تحصل على إضاءة مختلفة بحسب التطبيق الذي وصلك إشعار منه.

3- قد تكون خدمة ما بعد البيع غير جيدة:

يلعب الحصول على دعم موثوق للعملاء دورًا كبيرًا مثل امتلاك ميزات جيدة عند شراء هاتف جديد. ولأن Nothing شركة جديدة، فليس لديها القدر نفسه من الفروع مثل الشركات الشهيرة المصنعة لهواتف أندرويد، لذلك، من المُحتمل أن تكون خدمة ما بعد البيع غير جيدة، وهذه نقطة مهمة يجب أن تضعها في اعتبارك قبل شراء أي من هواتف هذه الشركة.