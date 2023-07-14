MacBook Air بمقاس 15 بوصة و MacBook Pro بمقاس 14 بوصة.. أيهما الأنسب لك؟

خلال السنوات الأخيرة، طوّرت شركة آبل تشكيلة حواسيب MacBook الخاصة بها بشكل كبير، وتضمن ذلك إصلاحات في التصميم وتحسينات في الأداء، بالإضافة إلى عمر البطارية الاستثنائي. ومع ذلك، يمكن القول إن أفضل جهازين من تشكلية حواسيب MacBook من حيث التصميم والميزات هما: MacBook Air بمقاس 15 بوصة و MacBook Pro بمقاس 14 بوصة.

ونظرًا إلى صعوبة الاختيار بين الاثنين، سنوضح فيما يلي مقارنة بينهما لمعرفة أيهما الأفضل لك:

التصميم:

يتميز كلا الجهازين بتصاميم حديثة قد تبدو متشابهة، إلا أن هناك اختلافات في النحافة والوزن. ومع وجود شاشة أكبر في جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة إلا أنه أخف وزنًا بشكل بسيط من جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة، إذ يزن حوالي كيلو ونصف بينما يزن طراز برو كيلو و600 جرام.

عندما يتعلق الأمر بالسُمك، يتفوق MacBook Air في هذا الجانب أيضًا، فهو أنحف بشكل ملحوظ من طراز برو. ومع ذلك، كلا الجهازين لهما تصاميم رائعة وأنيقة، ولكن إذا كنت تفضّل امتلاك حاسوب محمول خفيف ونحيف وله شاشة كبيرة، فإن جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة هو الخيار الأنسب لك.

الشاشة:

تتميز كل شاشات طرز MacBook بحافات رقيقة ونتوء في الأعلى يتضمن الكاميرا. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الملحوظة بين تشكيلة MacBook Air و MacBook Pro بما يتعلق بمواصفات الشاشة.

إذ يتميز MacBook Air بشاشة من نوع (Liquid Retina) مقاسها 15.3 بوصة، ويحتوي MacBook Pro على شاشة من نوع (Liquid Retina XD) مقاسها 14.2 بوصة.

يمكن لشاشة جهاز MacBook Pro تحقيق ذروة سطوع تبلغ 1600 شمعة عند مشاهدة محتوى HDR أو 1000 شمعة في وضع الشاشة الكاملة، مقارنة بسطوع أقصاه 500 شمعة في جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة.

يتميز جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة أيضًا بتقنية ProMotion، مما يعني أن الشاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا بشكل تكيفي مع المحتوى المعروض. من ناحية أخرى، يتميز MacBook Air بمعدل تحديث ثابت قدره 60 هرتزًا فقط.

ومع أن MacBook Air يتميز بشاشة أكبر، إلا أن MacBook Pro يحتوي على ميزات تجعل الشاشة أكثر إشراقًا وسلاسة.

الأداء:

يُعد الأداء من الاختلافات الرئيسية التي تفصل بين MacBook Pro و MacBook Air. فبينما يضم كلا الجهازين رقائق السيليكون من الجيل الثاني من آبل، لكنهما يستخدمان إصدارات مختلفة. إذ يعمل MacBook Air بشريحة M2 القياسية، التي تتضمن وحدة معالجة مركزية 8 أنوية، ووحدة معالجة الرسومات 10 أنوية وما يصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة الموحدة (unified memory).

ومع أن شريحة M2 ممتازة، فإن MacBook Pro يتضمن شرائح أكثر قوة، إذ يمكنك الاختيار بين M2 Pro و M2 Max، بحسب احتياجاتك. ويمكن طلب جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة بما يصل إلى 96 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي إذا اخترت طراز مع شريحة M2 Max.

تتميز شارئح M2 Pro و M2 Max بما يصل إلى 12 وحدة معالجة مركزية، ولكن يمكن تكوين M2 Max بما يصل إلى 38 وحدة معالجة الرسومات. ومع أن MacBook Air ليس بطيئًا إطلاقًا عندما يتعلق الأمر بالأداء، لكن طراز MacBook Pro يتفوق في هذا الجانب.

عمر البطارية:

بغض النظر عن الحاسوب المحمول الذي ستختاره، ستحصل على عمر بطارية طويل لأن شرائح Apple silicon فعالة للغاية. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات التي يجب وضعها في الاعتبار. إذتدعي آبل أن جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة يستمر في العمل لمدة 15 ساعة من تصفح الويب عبر اتصال شبكة الواي فاي، و 18 ساعة من تشغيل أفلام Apple TV.

بينما يستمر جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة بالعمل لمدة 18 ساعة عند تشغيل الأفلام، ولمدة 12 ساعة فقط عند تصفح الإنترنت عبر اتصال شبكة الواي فاي. لذلك، بحسب ادعاءات آبل، فإن MacBook Air هو الحاسوب المحمول الذي يجب اختياره إذا كنت بحاجة إلى عمر بطارية أطول.

السعر:

يبدأ سعر جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة من 1299 دولارًا، للطراز الذي يأتي مع شريحة M2 وسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وقرص من نوع SSD بسعة 256 جيجابايت، وهناك أيضًا خيار 512 جيجابايت بسعر 1499 دولارًا.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن سعة التخزين 256 جيجابايت قد لا تكون كافية لبعض الأشخاص، لذلك إذا كنت تتطلع إلى شراء جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة، فقد يكون من الأفضل اختيار سعة 512 جيجابايت.

يبدأ سعر جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة من 1999 دولارًا للطراز الذي يعمل بشريحة M2 Pro مع وحدة معالجة مركزية 10 أنوية، و 16 وحدة معالجة رسومات أساسية و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وقرص من SSD بسعة 512 جيجابايت.



الخاتمة:

MacBook Air هو الحاسوب المحمول الرقيق والخفيف والمثالي للمهام اليومية وبعض المهام الثقيلة من حين لآخر. بينما جهاز MacBook Pro مخصص لأولئك الذين يحتاجون إلى القيام بأعمال ثقيلة واحترافية ويحتاجون إلى أفضل الأجهزة المتاحة من آبل.

يعتمد الاختيار بينهما بشكل أساسي على المبلغ الذي ترغب في إنفاقه، وما الميزات التي تبحث عنها، وما المهام التي تود استخدام الحاسوب للقيام بها.