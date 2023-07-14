FTC تحقق مع صانعة ChatGPT خوفًا على سلامة المستهلكين

تحقق لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية مع شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI المطورة لروبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT لمعرفة هل انتهكت الشركة قوانين حماية المستهلك.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست، التي كانت أول من تناول الخبر، طلب لجنة التجارة الاتحادية للتحقيق المدني المكون من 20 صفحة الذي يشبه مذكرات الاستدعاء، مع تحديد النقاط الرئيسية للتحقيق.

وتقول لجنة التجارة الاتحادية في الوثيقة إن التحقيق سوف يركز في مسألة «انخراط (أوبن أي آي) في ممارسات غير عادلة أو خادعة للخصوصية أو أمان البيانات» أو «شاركت في ممارسات غير عادلة أو خادعة تتعلق بمخاطر الإضرار بالمستهلكين، ومن ذلك: الإضرار بالسمعة، وذلك في انتهاك للمادة الخامسة من قانون (لجنة التجارة الاتحادية)».

وأصبح الذكاء الاصطناعي قضية ساخنة في واشنطن، حيث يحاول المشرعون فهم هل هناك حاجة إلى قوانين جديدة لحماية الملكية الفكرية وبيانات المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر الذي يتطلب مجموعات بيانات ضخمة للتعلم.

وأكدت لجنة التجارة الاتحادية ووكالات أخرى أن لديها بالفعل سلطة قانونية لمتابعة الضرر الناجم عن الذكاء الاصطناعي.

ويُعد التحقيق أيضًا مثالًا على كون لجنة التجارة الاتحادية استباقية في إشرافها على تقنية حديثة العهد نسبيًا، وذلك بما يتماشى مع هدف الرئيسة (لينا خان) المعلن المتمثل في «التطلع إلى الأمام» والاهتمام بـ «تقنيات الجيل التالي».

وتطلب دائرة المباحث الجنائية من (أوبن أي آي) سرد الأطراف الثالثة التي لديها إمكانية الوصول إلى نماذجها اللغوية الكبيرة، والعملاء أو المرخصين العشرة الأوائل لتلك الأطراف الثالثة، وشرح كيفية احتفاظهم بمعلومات المستهلكين واستخدامها، وكيفية حصولهم على المعلومات لتدريب نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بهم.

وتستفهم الوثيقة عن كيفية تقييم (أوبن أي آي) المخاطر في نماذج اللغة الكبيرة، التي تشكل أساس (شات جي بي تي) ChatGPT، وكيف تراقب البيانات المضللة أو المهينة عن الأشخاص وتتعامل معها.

وتطلب دائرة المباحث الجنائية من (أوبن أي آي) تقديم معلومات بشأن خطأ كشفت عنه الشركة في شهر آذار/ مارس الماضي «سمح لبعض المستخدمين برؤية عناوين من سجل دردشة مستخدم نشط آخر»، و«ربما تسبب في الرؤية غير المقصودة للمعلومات المتعلقة بالدفع لـ 1.2 في المئة من مشتركي خدمة (شات جي بي تي بلس) ChatGPT Plus الذين كانوا نشطين خلال فترة تسع ساعات محددة».

وتلقى الرئيس التنفيذي لشركة (أوبن أي آي)، (سام ألتمان)، ترحيبًا حارًا في واشنطن حتى هذه اللحظة، حيث أشاد المشرعون بانفتاحه على مناقشة التقنية والمطالبة بتنظيمها.

لكن بعض خبراء الذكاء الاصطناعي حذروا صانعي السياسات من ضرورة أن يكونوا على دراية بأن الشركة لديها حوافزها الخاصة في التعبير عن رؤيتها للتنظيم وحثهم على إشراك مجموعة متنوعة من الأصوات.

ونشر ألتمان تغريدة في تويتر قال فيها «من المحبط للغاية أن نرى طلب لجنة التجارة الاتحادية يبدأ بتسريب، وبأنه لا يساعد في بناء الثقة».

وأضاف ألتمان: «لقد أنشأنا (جي بي تي-4) بناءً على سنوات من أبحاث السلامة، وقضينا أكثر من 6 أشهر بعد الانتهاء من التدريب الأولي على جعله أكثر أمانًا وتوافقًا قبل إطلاقه. فنحن نحمي خصوصية المستخدمين ونصمم أنظمتنا للتعرف على العالم وليس الأفراد».