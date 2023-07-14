مايكروسوفت تبدأ اختبار مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ويندوز 11

بدأت شركة مايكروسوفت اختبار مركز الذكاء الاصطناعي ضمن متجرها Microsoft Store في نظام التشغيل ويندوز 11، وذلك بعد الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام.

ويأتي مركز الذكاء الاصطناعي المدمج في المتجر ليسلط الضوء على مجموعة من التطبيقات التي استخدمت الجهات الخارجية أو مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي في إنشائها.

وأعلنت عملاقة التقنية الأمريكية أول مرة عن المركز خلال مؤتمر المطورين Build في شهر أيار/ مايو الماضي، حيث عرضت أيضًا ملخصات مراجعة التطبيقات الجديدة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي لمتجر (مايكروسوفت ستور).

ولم تُطرح هذه الملخصات حتى الآن، ولكن من المفترض أن تعرض مع تقييمات التطبيقات في متجر (مايكروسوفت ستور)، وهي تلخص آراء المستخدمين في بضعة أسطر فقط.

ومع ذلك، ستضيف الشركة الآن مركز الذكاء الاصطناعي عبر علامة التبويب الخاصة به في الجانب الأيسر من متجر (مايكروسوفت ستور)، وذلك مباشرةً أسفل خيار الأفلام والتلفاز.

ومع أنه من الصعب حاليًا تحديد التطبيقات التي سوف تُعرض ضمن مركز الذكاء الاصطناعي، أظهرت الصورة التي نشرتها مايكروسوفت أنه قد يتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة لتحرير الصور، مثل: (لومينار نيو) Luminar Neo، بالإضافة إلى أدوات أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يحصل متجر (مايكروسوفت ستور) على ميزة جديدة لتتبع الأسعار توضح للمستخدمين مدى انخفاض سعر التطبيق خلال آخر 30 يومًا.

ومن المفترض أن يُسهِّل ذلك على المستخدمين اتخاذ قرار شراء تطبيق أم لا، أو ضرورة انتظار عملية البيع التالية.

وتتضمن التحديثات الأخرى التي تختبرها الشركة إضافة الرموز التعبيرية الثلاثية الأبعاد التي وعدت بها قبل عامين، بالإضافة إلى إصلاح الأخطاء لمشغلات Zune التي منعت تثبيت برامج تشغيل الأجهزة.

وتقول الشركة إن المشتركين في برنامج ويندوز التجريبي في جميع القنوات التي تحتوي على الإصدار 22306.1401.x.x من متجر (مايكروسوفت ستور) والإصدارات الأحدث، سيشاهدون مركز الذكاء الاصطناعي ومتعقب الأسعار، ولكن لا توجد معلومات حول موعد طرحه لجميع المستخدمين.