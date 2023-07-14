تويتر تبدأ مشاركة عائدات الإعلانات مع صانعي المحتوى

أعلنت منصة التدوين المصغر تويتر رسميًا عن إطلاق “برنامج مشاركة عائدات الإعلانات” الذي يسمح لصانعي المحتوى على المنصة بالحصول على جزء من عائدات الإعلانات التي تظهر في الردود على التغريدات التي ينشرونها.

وقالت تويتر إنها ستطرح هذا البرنامج على نطاق أوسع خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، ليتمكن صانعو المحتوى المؤهلين من التقدم للبرنامج.

وذكرت تقارير صحفية أن تويتر بدأت بالفعل دفع الأموال لبعض صانعي المحتوى المؤهلين الذين يمتلكون اشتراكات في خدمة “تويتر بلو” المأجورة.

وكان إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، قد أعلن في شهر فبراير/ شباط الماضي عن البرنامج، إلا أن المعلومات المتوفرة بشأنه كانت قليلة.

وأشار بعض أصحاب الحسابات البارزة على تويتر أنهم تلقوا بالفعل إشعارات بشأن المبالغ المالية المستحقة لهم من الإعلانات على مدار الأشهر القليلة الماضية منذ الإعلان عن البرنامج، وأن تلك المبالغ ستودع في الحسابات البنكية لهم خلال أيام.

ويهدف “برنامج مشاركة عائدات الإعلانات” من تويتر إلى تحفيز صانعي المحتوى من أجل جذب المزيد من الإعلانات، وكذلك المساهمة في زيادة أعداد الحسابات المشتركة في “تويتر بلو”.

ويمكن لمشتركي خدمة “تويتر بلو” أو الحسابات الخاصة بالمنظمات والشركات الانضمام إلى برنامج مشاركة أرباح الإعلانات، على أن تكون تغريداتهم قد شوهدت 5 ملايين مرة على الأقل في أحد الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما ستمر الطلبات عبر مراجعة بشرية للتأكد من التزامها بسياسات النشر على المنصة.

ويأتي إعلان تويتر عن إطلاق برنامج مشاركة عائدات الإعلانات بعد نحو أسبوع من طرح إنستاغرام تطبيق Threads المنافس الذي حاز شعبية جارفة تخطت 100 مليون مستخدم في الأيام الأولى لإطلاقه.