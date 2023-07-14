بعد الصعود الهائل .. ثردز يشهد تراجعًا في النمو والتفاعل … عاجل

أظهرت أرقام حديثة بأن الصعود الهائل لمنصة التدوين النصي الجديدة (ثردز) Threads، التي أطلقتها شركة ميتا بهدف منافسة تويتر، أخذ يتراجع.

وسجلت منصة (ثردز) الأسبوع الماضي رقمًا قياسيًا بأكثر من 100 مليون اشتراك في غضون 5 أيام فقط، ولكن بيانات من شركتي (سنسور تاور) Sensor Tower، و(سيميلرويب) Similarweb تظهر أن الخدمة شهدت بعض التراجع في النمو والتفاعل.

وقال (أنتوني بارتولاتشي)، المدير الإداري في شركة تحليلات التسويق (سنسور تاور) لشبكة (سي إن بي سي) CNBC الأمريكية: «لقد أدى إطلاق (ثردز) إلى «انفجار في الإنترنت»، أو على الأقل نماذج (سنسور تاور)».

وأضاف (بارتولاتشي): «تعمل (سنسور تاور) منذ أكثر من 10 سنوات في تقدير عمليات تثبيت التطبيقات، وقد كانت أول 72 ساعة من (ثردز) الأفضل في نوعها على الإطلاق».

لكنه أضاف أن بيانات (سنسور تاور) تشير إلى تراجع كبير في تفاعل المستخدمين منذ إطلاق (ثردز)، ففي يومي الثلاثاء والأربعاء، انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا للمنصة بنحو 20 في المئة عن يوم السبت، وانخفض الوقت الذي يقضيه المستخدمون بنسبة 50 في المئة، من 20 دقيقة إلى 10 دقائق.

وقال (بارتولاتشي): «تشير هذه الانعطافات المبكرة إلى أنه على الرغم من الضجة التي صاحبت الإطلاق، فإن صعود (ثردز) سيظل شاقًا للظفر بمساحة في روتين الشبكة الاجتماعية لمعظم المستخدمين».

وأضاف: «من المحتمل أن يؤدي دعم ميتا والتكامل مع إنستاجرام إلى حدوث إقبال أكثر بكثير من الخدمات الأخرى، ولكنها ستحتاج إلى عرض قيمة أكثر إقناعًا من مجرد ’تويتر بدون إيلون ماسك’».

وأظهرت بيانات من (سيميلرويب)، وهي شركة بيانات وتحليلات رقمية، اتجاهات مماثلة. فقد شهدت (ثردز) انخفاضًا بنسبة تزيد عن 25 في المئة في المستخدمين النشطين يوميًا بين ذروتها يوم 7 تموز/ يوليو ويوم الاثنين لمستخدمي (ثردز) على هواتف أندرويد في جميع أنحاء العالم. ولم تنته الشركة بعد من معايرة نموذجها مع بيانات نظام (آي أو إس).

وأشارت بيانات (سيميلرويب) إلى أن وقت الاستخدام انخفض بأكثر من النصف، فقد انخفض متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون في الولايات المتحدة في التطبيق من نحو 20 دقيقة في 6 تموز/ يوليو إلى ما يزيد قليلًا عن 8 دقائق في 10 تموز/ يوليو.

وقال (ديفيد كار)، كبير مديري الإحصاءات في شركة (سيميلرويب) لشبكة (سي إن بي سي): «قد شهدنا انخفاضًا في المشاركة إلى حد ما خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويوم الاثنين نقدر أن لدى (ثردز) 36.6 مليون مستخدم نشط على أندرويد».

وأضاف (كار): «بينما كان هناك اهتمام كبير بمراجعة التطبيق في البداية، لم يعتد كل مستخدم على زيارة (ثردز) بقدر ما قد يفعل مع التطبيقات الاجتماعية الأخرى».

ومنذ إطلاق (ثردز) أول مرة في 5 تموز/ يوليو، تصدرت منصة التواصل الاجتماعي الجديدة عناوين الصحف لتكامل اشتراكاتها مع إنستاجرام، والخلاصة الحسابية، والمشاعر الإيجابية من المعلنين.

وفي غضون يوم واحد من إطلاق (ثردز)، ذكر موقع (ذا فيرج) The Verge التقني، أن المستخدمين قد نشروا بالفعل أكثر من 95 مليون منشور و 190 مليون إعجاب، وذلك بناءً على بيانات الشركة الداخلية التي شاهدها.

يُشار إلى أن (ثردز) لا تزال في أيامها الأولى، ومن الطبيعي أن تتلاشى طفرة الاشتراك مع استكشاف المستخدمين لخدمة جديدة، وما إذا كان ما تقدمه مناسبًا لهم.

وقال متحدث باسم ميتا: «في الوقت الذي لا تزال فيه (ثردز) في الأيام الأولى، نحن متحمسون للنجاح الأولي للمنصة، الذي فاق توقعاتنا».

وأضاف: «لقد أطلقنا التطبيق منذ أكثر من أسبوع بقليل، وينصب تركيزنا الآن في ضمان أداء مستقر وتقديم ميزات جديدة ومواصلة تحسين التجربة في الأشهر المقبلة».

وأشارت الشركة أيضًا إلى أن المدير التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج) قد علق على (ثردز) بأن معظم نموها إلى 100 مليون اشتراك كان عضويًا، وليس نتيجة للحملات الترويجية.