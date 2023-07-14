هناك الكثير من الأمور التي تجب مراعاتها عند شراء هاتف أندرويد جديد. مثل: حجم الشاشة ومستوى أداء الكاميرا، وعمر البطارية، والأداء العام للهاتف أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة مثل: التصفح واللعب بألعاب الفيديو.

بعد تحديد المعايير الخاصة بك يمكنك البدء بالبحث عن هاتف أندرويد مناسب لك، ولمساعدتك في الاختيار سنذكر فيما يلي أبرز هواتف أندرويد في عام 2023:

هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra:

يُعدّ هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أكبر وأحدث هاتف رائد من إنتاج شركة سامسونج وتصميمه مميز جدًا ويعد من الهواتف الضخمة ولا يناسب الأشخاص الذين يفضلون الهواتف الصغيرة. ومع أن سعره مرتفع، إلا أنه من المؤكد أنه سيخدمك جيدًا وسيستمر معك لسنوات.

يحتوي S23 Ultra على نظام كاميرا رباعي العدسات يتميز بعدسة رئيسية ضخمة بدقة 200 ميجابكسل، مع عدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل، والعدسة الثالثة بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة فائقة العرض بدقة 12 ميجابكسل.

الصور التي تلتقطها باستخدام الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجابكسل مذهلة، لكنها ضخمة أيضًا، إذ تأتي بحجم 40 ميجابكسل. من ناحية أخرى، تعد ميزات التكبير هي التي تجعل S23 Ultra مميزًا جدًا إذ يوفر خيارات تكبير بمقدار 3x و 10x ويلتقط صورًا مكبرة ذات جودة عالية يتفوق بها على الهواتف الذكية الأخرى.

يعمل S23 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 وتبدأ سعات ذاكرة التخزين الداخلية من 256 جيجابايت، وكما هو الحال مع S22 Ultra السابق، يأتي S23 Ultra مع قلم S Pen، مثل: هواتف Note – التي أوقفت سامسونج إنتاجها – وهناك الكثير مما يمكنك فعله باستخدام هذا القلم، مثل: تدوين الملاحظات وإنشاء صور متحركة بسرعة من مقاطع الفيديو، وغيرها الكثير.

تدوم البطارية يومًا كاملاً، ومع أن الشحن بقوة 45 واط ليس الأسرع، إلا أنه جيدًا بما يكفي لمعظم الناس ويعيد شحن البطارية بسرعة.

يبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra من 4399 ريالًا سعوديًا.

هاتف OnePlus 11:

يأتي هاتف OnePlus 11 بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وظهر مغطى بطبقة زجاج، وتصميمه مميز ويحتوي على العديد من الميزات الممتازة. ويضم هذا الهاتف شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس 6.7 بوصة وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا ويعمل بمعالج من نوع (Snapdragon 8 Gen 2).

يتميز OnePlus 11 بأنه سريع بغض النظر عن التطبيق أو اللعبة التي تستخدمها، ويمكنك الاستمرار في استخدامه حوالي يومين بعد كل شحنة، وعندما تنفد البطارية، يسمح لك الشحن بقدرة 80 واط بالانتقال من 0% إلى 100% في حوالي 30 دقيقة.

الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، قادرة على التقاط صورًا واضحة ومفصلة ولها أسلوب مميز وهناك الكاميرا الفائقة الاتساع التي تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل مع التكبير البصري بمقدار 2x لا يمكنها التنافس مع إمكانات التكبير لهواتف أندرويد الأخرى.

يعمل OnePlus 11 بواجهة المستخدم OxygenOS 13 المستندة إلى نظام أندرويد، وتعد ون بلس بأربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد وخمس سنوات من تحديثات الأمان.

يُباع هاتف OnePlus 11 بسعر 2,899 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي ذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

هاتف Pixel 7 من جوجل:

يأتي هاتف Pixel 7 من جوجل بسمك 8.7 ملم ويزن 197 جرامًا، ومغطى بهيكل من الألومنيوم الناعم ومحمي من الخلف بزجاج من نوع Gorilla Glass Victus، ويضم شاشة من نوع (AMOLED) مقاسها 6.3 بوصات وبمعدل تحديث قدره 90 هرتز ودقة 2400 × 1080 بكسل.

توجد كاميرتان في الخلف، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، ويدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 10.8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

يعمل Pixel 7 بمعالج Tensor G2 الجديد من جوجل ويأتي بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. يحتوي الهاتف على بطارية سعتها 4,355 ميلّي أمبير/ الساعة، ويوفر عمر بطارية طويل طوال اليوم، ويمكن شحنه إلى نسبة 50% في 30 دقيقة.

يُباع هاتف Pixel 7 بسعر 1,979 ريالًا سعوديًامع ذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت.

هاتف Edge+ 2023 من موتورولا:

يُعدّ هاتف Edge+ 2023 من موتورولا من أفضل هواتف أندرويد التي أطلقتها شركة موتورولا منذ سنوات، ويتميز بتصميم أنيق وهو خفيف الوزن، مع أنه كبير إلى حد ما. ويأتي بشاشة مقاسها 6.7 بوصات من نوع (OLED) دقتها 2400 × 1080 وتدعم ميزة +HDR10 ومعدل تحديث 165 هرتز.

يعمل هاتف Edge+ 2023 بمعالج من نوع (Snapdragon 8 Gen 2) ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجابايت.

أما البطارية فهي كبيرة وتبلغ سعتها 5,100 ميلّي أمبير/ الساعة، وتستمر لمدة يومين تقريبًا مع الاستخدام اليومي. وتدعم الشحن السلكي بقدرة 68 واط مما يسمح بشحن البطارية من صفر إلى 100٪ في أقل من ساعة، وتدعم أيضًا الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

يحتوي هذا الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري بمقدار 2x. ولالتقاط صور ذاتية مميزة، يأتي هاتف Edge+ 2023 مع كاميرا أمامية بدقة 60 ميجابكسل. وبشكل عام، نظام الكاميرا في هذا الهاتف جيد، وستحصل على صور ممتازة دون بذل الكثير من الجهد.

يُباع هاتف motorola Edge+ 2023 بسعر 799 دولار و99 سنتًا.