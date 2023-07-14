آبل تطرح عروض “العودة إلى الدراسة” عبر متجرها الإلكتروني عالميًا

أعلنت آبل عن إطلاق عروض “العودة إلى الدراسة” عبر متجرها الإلكتروني في العديد من الدول حول العالم، منها دول أوروبية وآسيوية بالإضافة إلى بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، مثل الإمارات العربية المتحدة.

وتتيح هذه العروض للمستخدمين إمكانية الحصول على بطاقة هدايا بقيمة 150 يورو ( أو 130 جنيهًا إسترلينيًا) أو الحصول سماعة AirPods لاسلكية مجانًا، وهي متاحة للطلاب في مراحل التعليم الأساسي أو الجامعي.

ويحصل المستخدمون على سماعة AirPods لاسلكية مجانية عند شراء أجهزة ماك ضمن عروض هذا العام من آبل، كما يمكنهم دفع فارق سعر بسيط للحصول على AirPods Pro، كما تمنح آبل قلمًا مجانيًا Apple Pencil عند شراء جهاز آيباد.

وتوفر آبل العديد من منتجات ماك وآيباد ضمن عروض “العودة إلى الدراسة” ومنها ماك بوك آير وماك بوك برو وآي ماك وماك ميني بالإضافة إلى آيباد برو وآيباد آير، بينما لا تتضمن العروض أيًا من هواتف آيفون.

ويحصل المستخدمون في المراحل التعليمية المختلفة على مزايا إضافية مثل خصومات على خدمة آبل كير بلس حتى 20%، وهي عبارة عن ضمان مُمدد مأجور، وكذلك الحصول على خصم عند الاشتراك في خدمة آبل للموسيقى (بخلاف ثلاثة أشهر مجانية)، إضافة إلى وصول مجاني إلى خدمة البث التلفزيوني+Apple TV، بالإضافة إلى امتيازات أخرى وفق الشروط والأحكام.

وكانت آبل قد طرحت عروضًا مماثلة في شهر يونيو/ حزيران الماضي للمستخدمين في الولايات المتحدة.