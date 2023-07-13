هيئة الاتصالات السعودية تطلق النسخة الثانية من حملة “صد المتصيد”

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية النسخة الثانية من حملة “صد​ المتصيد​” للتوعوية من الرسائل والمكالمات والروابط الاحتيالية، التي يمكن أن تعرض بيانات المستخدمين للخطر والسرقة من قبل أشخاص مجهولين.

وأوضحت الهيئة أن الحملة تستهدف رفع الوعي بأنواع التواصل الاحتيالي، وتحفيز الأفراد على عدم مشاركة بياناتهم الحساسة، والتبليغ على أي مكالمة أو رسالة نصـية احتيالية، أو عن أي موقع مزيف ومجهول، وعدم الوقوع ضحية لأساليب المحتالين، وفهم طرقهم المتجددة وكيفية التصدي لها والتبليغ عنها، مشيرة إلى أن المتصيد يستغل قلة تركيز المستخدم وثقته الزائدة للوصول إلى أهدافه التي يجب التصدي لها.​

كما كشفت الهيئة من خلال الحملة عن أنواع الاحتيال المستخدمة والتي يعد من أبرزها المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، بجانب الروابط المشبوهة، حيث دعت إلى التبليغ عن المكالمات والرسائل النصية عبر إرسال رسالة إلى الرقم 330330.

المحتال مكشوف، وأسلوبه معروف..#صد_المتصيد وبلّغ عليه سواء كانت مكالمة أو رسالة عبر إرسال sms إلى: 330330 وإذا كان رابط مشبوه عبر: https://t.co/s6Ac3894mY للمزيد: https://t.co/4m7bnqfF0B pic.twitter.com/yHji5XlVsN — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) July 13, 2023

فيما خصصت للتبليغ عن الروابط المشبوهة موقع “ترشيح السعودية“، حيث تستقبل الهيئة البلاغات المتعلقة بالمواقع المسيئة للأطفال والمواقع المزيفة للبنوك السعودية والجهات الحكومية والمواقع التي توفر وسائل لتجاوز الترشيح والمواقع الإباحية، وتعالجها.

وتستغرق معالجة البلاغات ثلاثة أيام عمل، كما قد تستغرق معالجة بعض المواقع الأخرى وقتًا إضافيًا بسبب الحاجة لمزيد من الدراسة، وذلك حسبما ورد في قسم الأسئلة الشائعة في موقع (ترشيح السعودية) للإبلاغ عن الروابط المشبوهة.

وتأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لدورها في حماية المستخدمين في القطاع للإسهام في خلق بيئة اتصالات وإنترنت أكثر أمانًا للمستخدمين، عبر منع الوصول للمواقع المخالفة للأنظمة في المملكة العربية السعودية، مما سيسهم بشكل كبير في الحد من عمليات الاحتيال التي يستغلها المتصيدون عبر الإنترنت.