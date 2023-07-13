هونر تكشف عن ساعتها الذكية Honor Watch 4 بشريحة اتصال مدمجة

كشفت شركة هونر الصينية عن ساعتها الذكية الجديدة Honor Watch 4، وهي أول ساعة ذكية من هونر تعمل بنظام تشغيل MagicOS للأجهزة القابلة للارتداء، كما تحتوي على شريحة اتصال مدمجة eSIM تعطيها إمكانية العمل بشكل مستقل عن الهاتف.

وتأتي الساعة بشاشة ذات قياس 1.75 إنشًا بدقة 390× 450 بكسل، بمعدل تحديث يصل إلى 60 هرتزًا، وهي من نوع AMOLED، وتدعم التفاعل باللمس والإيماءات، كما أن جسم الساعة مصنوع من سبائك الألمنيوم، وهي متوفرة بثلاثة ألوان: الأسود والذهبي والأزرق.

وتعمل الساعة ببطارية يمكنها الصمود حتى 10 أيام، وتدعم ساعة هونر Honor Watch 4 حتى 85 وضعًا رياضيًا، ونحو 12 تمرينًا من التمارين الرياضية الاحترافية.

ويمكن للساعة مراقبة وتتبع الصحة البدنية للمستخدم، عبر قياس معدل نبضات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، ولها القدرة على اكتشاف بعض الأمراض مثل الرفرفة القلبية الأذينية وانقطاع النفس أثناء النوم، وكذلك تتبع النوم بشكل عام، وتحديد مستوى القلق.

وتتيح شريحة الاتصال المدمجة eSIM في الساعة إمكانية الاتصال بالشبكات الخلوية عبر الساعة لإجراء المكالمات واستقبال الرسائل وتشغيل مختلف التطبيقات دون الحاجة إلى ربطها بالهاتف الذكي، كما يمكن ربطها أيضًا بأي هاتف في حال أراد المستخدم ذلك.

وستطرح هونر ساعة Honor Watch 4 في السوق الصينية أولًا بسعر أقل من 150 دولارًا أمريكيًا، ولا توجد معلومات متوفرة في الوقت الحالي بشأن توفر الساعة في الأسواق العالمية.

وجاء إعلان هونر عن الساعة متزامنًا مع الكشف عن منتجات أخرى للشركة الصينية مثل هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Magic V2 وجهازها اللوحي MagicPad 13.