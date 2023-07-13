هونر تكشف عن الجهاز اللوحي MagicPad 13

كشفت شركة هونر عن الجهاز اللوحي الجديد Honor MagicPad 13 بمواصفات مرتفعة وتصميم مميز، في مؤتمر صحفي عقدته الشركة في الصين للإعلان عن عدة منتجات جديدة.

ويحمل الجهاز اللوحي MagicPad 13 تصميمًا يشبه تصميم سلسلة هواتف هونر 90 التي أُطلقت في الآونة الأخيرة، ويزن الجهاز نحو 660 جرامًا، كما يبلغ سمكه 6.4 ميليمترًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الذهبي والفضي والأزرق.

ويحتوي الجهاز على شاشة مميزة بقياس 13 إنشًا من نوع LCD بدقة 2.8K، وهي تحمل ترخيص IMAX Enhanced لعرض المحتوى بدقة ألوان فائقة، كما أن لها معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، ودرجة سطوع تبلغ 700 شمعة، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR 10، فضلًا عن تصميم جيد بحافات نحيفة.

ويضم الجهاز معالجًا قويًا هو سنابدرجون 888 العالي الأداء، المصنوع بتقنية معالجة 5 نانومتر، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 أو 16 جيجابايت مع مساحة تخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويعمل جهاز MagicPad 13 بنظام صوتي يتكون من 8 سماعات خارجية يتيح للمستخدمين التمتع بصوت محيطي ثلاثي الأبعاد بدون استخدام سماعات للأذن، كما يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، وأخرى أمامية بدقة 9 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وأما البطارية فهي بسعة تزيد على 10000 ملي أمبير مع شاحن قوي بقوة 66 واطًا.

وأضافت هونر نظام تشغيل أندرويد 13 في الجهاز مع واجهة MagicOS 7.2 التي تأتي مع بعض التطبيقات المثبتة افتراضيًا ومنها حزمة Honor Docs الشبيهة بحزمة مايكروسوفت أوفيس.

وستطرح هونر الجهاز في السوق الصينية أولًا بسعر يبدأ من نحو 450 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية، كما أنها توفر لوحة مفاتيح قابلة للطي وقلمًا للكتابة والرسم يُباعان بشكل منفصل.