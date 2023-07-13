مقارنة شاملة بين هاتفي Mate X3 من هواوي و Galaxy Z fold4 من سامسونج

هيمنت شركة سامسونج على مدى السنوات الأربع الماضية على سوق الهواتف القابلة للطي مع سلسلتي Fold و Flip، ولكن خلال عام 2023 أعلنت عدّة شركات عن هواتفها القابلة للطي ذات الميزات القوية، ومنها: شركة جوجل التي قدمت (Pixel Fold) وهو أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، وشركة موتورولا أعلنت عن الجيل التالي من هواتفها الذكية القابلة للطي، وتتضمن السلسلة الجديدة: هاتف Razr 40 Ultra و Razr 40، بالإضافة إلى شركة هواوي الصينية التي طرحت الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي هذا العام وهو هواوي Mate X3.

وعند مقارنة هاتف هواوي Mate X3 الجديد مع هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4 ستجد أنهما يشتركان في بعض المواصفات، ويتفوق هاتف هواوي على هاتف سامسونج ببعض المواصفات.

إليك مقارنة شاملة بين هاتفي Mate X3 و Galaxy Z fold4:

التصميم:

يتميز هاتف هواوي Matt x3 القابل للطي بأنه أصغر حجمًا من منافسيه وأخف وزنًا، فعند مقارنته بهاتف Galaxy Z fold4 تجد أنه أخف منه بمقدار 23 جرامًا، فهو يزن نحو 240 جرامًا بينما يبلغ وزن Galaxy Z fold4 نحو 263 جرامًا.

لا يتجاوز سُمك هاتف هواوي Matt x3 القابل للطي 5.3 ملم حينما يكون مفتوحًا، بينما تبلغ سماكة Galaxy z fold4 نحو 6.3 ملم.

بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ Mate X3 أول جهاز قابل للطي ليس من سامسونج يحقق تصنيف حماية من الماء والغبار تمامًا مثل Galaxy Z Fold4، فهو مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IPX8.

تأتي الشاشة الرئيسية في هاتف هواوي Mate X3 والظهر محميان بطبقة من الزجاج، أما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم. أما هاتف سامسونج Galaxy Z fold4 فيتميز بتصميم أنيق ويأتي مع حماية من الظهر بزجاج من نوع (+Gorilla Glass Victus) والإطار مصنوع من الألمنيوم.

وعند النظر إلى هاتفي هواوي Mate X3 و Galaxy Z fold4 ستلاحظ الاختلاف الأبرز في تصميم نظام الكاميرات، إذ اعتمدت هواوي التصميم الدائري بحيث توجد عدسات الكاميرات الخلفية في حلقة دائرية بارزة في الجزء الخلفي من الهاتف، بينما تظهر عدسات الكاميرات بشكل رأسي في هاتف سامسونج Galaxy Z fold4.

الشاشة:

يضم هاتف هواوي Mate X3 شاشة رئيسية من نوع (OLED) بقياس 7.85 بوصات، وبدقة 2496 × 2224 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا. أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (OLED)، وقياسها 6.4 بوصات، وتبلغ دقتها 2504 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا.

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4 شاشة رئيسية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 7.6 بوصات، وتبلغ دقتها 2176 × 1812 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا. أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، وقياسها 6.2 بوصات، وتبلغ دقتها 2316 × 904 بكسلًا.

الكاميرا:

يضم هاتف هواوي Mate X3 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/3.4، والثالثة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية الداخلية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الأمامية الخارجية فهي أيضًا بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم ميزة (HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4 فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية الداخلية فهي بدقة 4 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، أما الخارجية فهي بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم ميزة (HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

الأداء والشحن والبطارية:

يعمل هاتفا هواوي Mate X3 وسامسونج Galaxy Z Fold4 بمعالج من نوع (Snapdragon 8+ Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، ووحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يضم هاتف هواوي Mate X3 بطارية سعتها 4800 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 واط.

ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهو: سعة 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: سعة 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت. ويعمل هاتف هواوي Mate X3 بنظام التشغيل HarmonyOS 3.1.



أما هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4 فهو يضم بطارية سعتها 4400 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويتوفر بذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: سعة 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.

السعر:

هاتف Mate X3 القابل للطي متاح في المملكة العربية السعودية، بالإصدار ذي ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 512 جيجابايت بسعر 7699 ريالًا سعوديًا. وعند شرائه ستحصل معه على ساعة هواوي (WATCH GT 3 Pro) مجانًا.

بينما يُباع هاتف Galaxy Z Fold4 بسعر 5999 ريال سعودي مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت. ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Phantom Black) والأخضر (Graygreen) والبيج (Beige).



إليك مقارنة شاملة بين مواصفات هاتفي هواوي Mate X3 و Galaxy Z Fold4: