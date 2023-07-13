جوجل تطلق روبوت Bard القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إضافة اللغة العربية إلى Bard، روبوت الدردشة التفاعلي المستند إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يُساهم في تنمية الإبداع عبر تقديم أفكار جديدة، واستكشاف العالم عبر تحليل المواضيع من جوانب مختلفة، والتشجيع على الإنتاجية من خلال تلخيص المحتوى المتاح وتبسيط المفاهيم المعقدة.

يستند روبوت (Bard) إلى نموذج PaLM 2 اللغوي الحديث من جوجل والمصمّم خصيصًا لفهم المعلومات بلغات متعددة. ويستطيع Bard الآن فهم الأسئلة بأكثر من 16 لهجة عربية، مثل المصرية والسعودية، ولكن يردّ دائمًا باستخدام اللغة العربية الفصحى.

ويستطيع Bard أيضًا فهم الطلبات التي تتضمن كلمات باللغة العربية ولغة أخرى بالوقت نفسه (وهذا يعرف بالتناوب اللغوي)، كما أنّ واجهة المستخدم تدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار. وبالإضافة إلى ذلك؛ أضافت جوجل أيضًا مجموعة من الميزات الجديدة إلى Bard لتسهيل استخدامه وتحسين أدائه بمختلف اللغات.

ميزات روبوت Bard من جوجل:

إمكانية الاستماع إلى ردود Bard بصوت عالٍ من خلال تقنية تحويل النص إلى كلام.

إمكانية حفظ المحادثات السابقة مع Bard وتنظيمها وتعديلها.

إمكانية مشاركة ردود Bard مع الأصدقاء باستخدام روابط قابلة للمشاركة.

إمكانية تصدير رموز Python البرمجية إلى منصة Replit التفاعلية لتسهيل عملية البرمجة، ومنصة Google Colab وهي تساعد المطورين في كتابة وتنفيذ كود بلغة Python عبر المتصفح، لمساعدة المطوّرين في الترميز.

إمكانية الاستفادة من (عدسة جوجل) Google Lens – وهي منتج من جوجل يتعرّف الصور والنصوص ويحللها – ليتمكّن المستخدمون من تحميل الصور ضمن طلباتهم في Bard (ولكن هذه الميزة تتوفر باللغة الإنجليزية فقط حتى الآن).

إمكانية تغيير ردود Bard من حيث الأسلوب، مثل: جعلها أكثر مرحًا أو أكثر بساطةً أو أطول أو أقصر أو أكثر احترافية أو أقل رسمية (تتوفّر هذه الميزة باللغة الإنجليزية فقط حتى الآن).

وتعليقًا على هذا الحدث، قال نجيب جرّار، الرئيس الإقليمي للتسويق لدى جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن سعداء جدًا بإطلاق Bard لجميع متحدثي اللغة العربية، وإعطائهم الفرصة للتفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى واقع، وتشجيعهم على تعلم ما هو جديد، وتعزيز إنتاجيتهم. لقد تعاون عدد من المهندسين وخبراء اللغة في جوجل لتطوير إمكانيات Bard باللغة العربية، وقد تضمّن ذلك توفير واجهة استخدام تدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار. بإمكان Bard أيضًا فهم مختلف اللهجات والمستويات اللغوية وذلك لإفادة أكبر عدد من متحدثي اللغة العربية من حول العالم”.

وأضاف: “لقد حرصنا على التعاون بشكل سابق مع الخبراء وصانعي السياسات والجهات التنظيمية في إدارة هذا التوسّع في مختلف الدول واللغات، تماشيًا مع نهجنا الجريء والمسؤول تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي. وفي إطار سعينا المستمر لتطوير Bard، سنواصل التزامنا بمبادئ الذكاء الاصطناعي مع الحرص على أخذ ملاحظات المستخدمين بعين الاعتبار واتّخاذ الخطوات اللازمة لحماية خصوصيتهم وبياناتهم”.

تجدر الإشارة إلى أنّ جوجل أطلقت روبوت (Bard) أولاً باللغة الإنجليزية في شهر مارس/آذار من هذا العام كتجربة تتيح للمستخدمين التفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. واليوم، أصبح Bard متوفرًا بأكثر من 40 لغة، ومنها: الصينية والألمانية والهندية والإسبانية. ويمكن استخدام Bard على الحاسوب المكتبي والهاتف عبر مواقع (https://bard.google.com/).