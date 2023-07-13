جوجل تطلق النسخة التجريبية الأخيرة من نظام أندرويد 14

أطلقت جوجل النسخة التجريبية الرابعة من نظام أندرويد 14، وهي النسخة التجريبية الأخيرة قبل إطلاق النظام بشكل نهائي للجمهور منتصف شهر أغسطس/ آب المقبل، وفقًا للخطة الزمنية التي أعلنت عنها جوجل في وقتٍ سابق.

وأتاحت جوجل النسخة التجريبية الجديدة لمشتركي برنامج أندرويد التجريبي Android Beta Program، ويمكن تنزيل التحديث الجديد هوائيًا الآن على هواتف جوجل بكسل.

وأصلحت جوجل الكثير من الأخطاء في النسخة التجريبية الأخيرة من نظام أندرويد 14 ومنها أخطاء في الإشعارات والإعدادات السريعة وتطبيقات إجراء المكالمات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أخطاء في الواجهة وخاصية الشاشة الدائمة و”صورة في صورة” وغيرها.

وعالجت جوجل مشاكل أخرى في ظهور الخلفية في شاشة القفل وأداء المؤثرات الحركية في الواجهة وعمل البصمة، كما أضافت جوجل عددًا من التحسينات لزيادة استقرار النظام ورفع الأداء.

وأجرت جوجل بعض التغييرات في النسخة التجريبية الرابعة من النظام ومنها عرض سنة تصنيع الهاتف في الإعدادات، إذ يستنتجها النظام على الأرجح من الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز.

ومن المقرر أن تحصل هواتف جوجل بكسل على النسخة النهائية من نظام أندرويد 14 أولًا، في حين ستأخذ باقي الشركات تلك النسخة وتعدلها وتضيف إليها الواجهة الخاصة بها، ثم تختبرها لفترة من الوقت على أجهزتها قبل أن توفرها لها بصورة نهائية.

وبشكلٍ عام، يحمل نظام أندرويد 14 العديد من الإضافات الجديدة كتحسين استهلاك طاقة البطارية، وتعزيز خصوصية المستخدم وأمان الأجهزة، وخيارات جديدة لتخصيص الواجهة مثل إنشاء الخلفيات عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وغيرها من المزايا الأخرى التي ستضيفها كل شركة على حدى.