آبل تطلق النسخة التجريبية العامة الأولى من نظامي iOS 17 و iPadOS 17

أطلقت آبل النسخة التجريبية العامة الأولى Public Beta من نظامي iOS 17 و iPadOS 17 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد المؤهلة.

وكانت آبل قد أعلنت أنظمة التشغيل الجديدة ﻷجهزتها المختلفة في مؤتمر المطورين السابق WWDC 2023 مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل، كما أطلقت ثلاث نسخ تجريبية للمطورين حتى الآن.

وتوفر آبل النسخة التجريبية العامة للمستخدمين المشتركين في برنامج آبل التجريبي Apple Beta Program، وهي أكثر استقرارًا مقارنةً بالنسخة التجريبية الخاصة بالمطورين، ويمكن للمستخدمين تفعيل تنزيل النسخة التجريبية العامة من نظامي iOS 17 و iPadOS 17 بالذهاب إلى “الإعدادات Settings” > ثم الضغط على “عام General” > ثم اختيار “تحديث البرامج Software Update” > ثم تفعيل خيار التحديثات التجريبية ‌iOS 17‌/ iPadOS 17 Public Beta.

ويُنصح بتحميل النسخة التجريبية العامة للمستخدمين الراغبين في تجربة أنظمة آبل الجديدة قبل الإطلاق الرسمي لها خريف العام الجاري.

ويتيح نظام iOS 17 العديد من المزايا الجديدة لهواتف آيفون مثل ميزة وضع الاستعداد StandBy التي تعرض معلومات بشكل دائم على شاشة قفل آيفون عند الشحن، وتخصيص شاشة الاتصال، ومشاركة بيانات الاتصال بسهولة عبر خاصية NameDrop، وتتبع الحالة المزاجية في تطبيق الصحة، وميزة إرسال رسائل الفيديو في تطبيق فيس تايم، وغيرها من المزايا.

وسيصدر نظام iOS 17 لهواتف آيفون XR و XS و XS ماكس، بالإضافة إلى الإصدارات الأحدث كهواتف آيفون 11 و 12 و 13 و 14، وكذلك الإصدارات الأرخص كالجيل الثاني من هاتف آيفون SE فما أحدث، وبإمكان مالكي تلك الهواتف تحميل النسخة التجريبية العامة من النظام الآن، أو الانتظار حتى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل للحصول على النسخة النهائية من النظام.