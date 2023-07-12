هونر تعلن رسميًا عن هاتفها القابل للطي Magic V2 … عاجل

أعلنت شركة هونر اليوم الأربعاء رسميًا عن الجيل الثالث من هاتفها الذكي القابل للطي (ماجيك في2) Magic V2.

ويمتاز الهاتف بتصميمه النحيف جدًا، ذلك أن سماكته وهو مغلق لا تتعدى 9.9 ملم، وهي لا تتعدى 4.7 ملم حين يكون مفتوحًا. أما الوزن فهو لا يتعدى 231 جرامًا.

وللمقارنة، فإن أنحف هاتف ذكي قبل هذا اليوم كان (شاومي ميكس فولد 2) Xiaomi Mix Fold 2 الذي تُقدََّر سماكته بـ 11.2 ملم، ووزنه بـ 262 جرامًا.

ويمتاز (ماجيك في2) من هونر أيضًا بآلية المفصل الأحادية الهيكل بدون تروس، التي تستخدم غطاء سبائك التيتانيوم المطبوعة بالتقنية الثلاثية الأبعاد التي طورتها هونر.

وتستخدم آلية الطي أيضًا براغي قصيرة مخصصة في مكون المفصل. ولا توجد حماية رسمية ضد دخول الأجسام الغريبة، لكن هونر أكدت أن (ماجيك في2) يتميز بطلاء P2i على جميع العناصر الداخلية التي تحميها من رذاذ الماء العرضي.

ويتمتع هاتف هونر القابل للطي الجديد بشاشته الرئيسية الداخلية التي تأتي من نوع (إل تي بي أو أولد) LTPO OLED بمقاس 7.92 بوصات وبدقة 2,156×2,344 بكسلًا مع معدل تردد قدره 120 هرتزًا.

وتمتاز الشاشة بدعم تقنية المجال الديناميكي العالي +HDR10، وبدعم مستوى سطوع عالٍ قدره 1,600 شمعة في الوضع التلقائي.

وتحتوي الشاشة الرئيسية، التي تدعم استخدام الأقلام الإلكترونية، على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل ضمن ثقب فيها.

ويأتي (ماجيك في2) مع شاشة خارجية من نوع (10-بت أولد) بمقاس 6.43 بوصات وبدقة 2,376×1,060 بكسلًا، وهي تدعم معدل تردد قدره 120 هرتزًا، بالإضافة إلى مستوى سطوع عالٍ قدره 2,500 شمعة في الوضع التلقائي.

وعلى غرار الشاشة الداخلية، تمتاز الشاشة الخارجية بدعم استخدام الأقلام الإلكترونية، وهي إضافة مطلوبة للراغبين بتسجيل الملاحظات على الشاشة دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

ويحتوي الهاتف القابل للطي على شريحة ثمانية النوى من نوع (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم التي تعمل بتردد قدره 3.36 جيجاهرتز.

ويحتوي (ماجيك في2) على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت. وهناك نسخة (ألتيميت) Ultamate مع ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة تيرابايت.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 وتقنية التثبيت البصري OIS، وهناك كاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق، فهي تأتي بدقة 20 ميجابكسل مع دعم تقنية التقريب البصري بمعدل 2.5x، وتقنية التثبيت البصري OIS.

وبرمجيًا، يعمل (ماجيك في2) بواجهة المستخدم (ماجيك أو إس 7.2) MagicOS 7.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واطًا.

ويأتي (ماجيك في2) من هونر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأسود الحريري، والبنفسجي الحريري، والذهبي. وسوف يُباع بسعر يعادل 1,254 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 1,394 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت.

وتتوفر نسخة (ألتيميت) التي تأتي مع ذواكر قدرها 16 جيجابايت وتيرابايت بسعر 1,672 دولارًا أمريكيًا.

وهذا، وقد فتحت هونر باب طلب الهاتف في الصين اعتبارًا من اليوم على أن يبدأ البيع اعتبارًا من 20 تموز/ يوليو الجاري. ولم تتطرق الشركة إلى موعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية.