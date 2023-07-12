ميتا تتيح إجراء مكالمات الفيديو باستخدام صور الأفاتار

أفادت شركة ميتا بأن المستخدمين الآن يمكنهم استخدام الصور الرمزية “الأفاتار” في إجراء مكالمات الفيديو في تطبيقي ماسنجر وإنستاجرام.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بالمشاركة في مكالمات الفيديو دون الظهور بشكل فعلي عبر الكاميرا، وإنما عبر صورة الأفاتار الخاصة بهم، إذ ستكون متحركة وتحاكي حركة وإيماءات المستخدم في الوقت الفعلي، مثل تعبيرات الوجه وحركات الفم وغيرها.

وتعتبر هذه الميزة الجديدة إضافة مرحبُ بها للأشخاص الذين لا يودون إظهار وجوهم أثناء إجراء مكالمات الفيديو، أو حينما ترد إليهم تلك المكالمات في أوقات غير مناسبة، كما تعد بديلًا عن التواصل الصوتي فقط.

وتشبه تلك الميزة استخدام صور الأفاتار Memoji من آبل في مكالمات الفيديو عبر تطبيق فيس تايم.

وباتت ميزة إجراء مكالمات الفيديو عبر صور الأفاتار متاحة في تطبيق ماسنجر وإنستاجرام في أندرويد و iOS، شرط أن يجري تحديث التطبيقين كلاهما إلى أحدث إصدار متوفر.

وقدمت شركة ميتا أيضًا ميزة ملصقات الأفاتار المتحركة، التي تتيح إنشاء العديد من الملصقات المتحركة من صورة الأفاتار الخاصة بالمستخدم من أجل استخدامها في التعليقات في فيسبوك أو في رسائل إنستاجرام وماسنجر، بالإضافة إلى القصص ومقاطع الفيديو القصيرة Reels.

وقالت شركة ميتا إنها توحد الطريقة التي تظهر بها صور الأفاتار عبر منصة الواقع الافتراضي الخاصة بها وتطبيقاتها المختلفة، وأضافت أن المظهر القياسي سيجعل الصور تبدو أكثر واقعية مما سبق.

يذكر أن مايكروسوفت كانت قد أعلنت رسميًا عن إطلاق ميزة صور الأفاتار في تطبيق اجتماعات الفيديو تيمز Teams، لكن ليست متاحة لمستخدمي النسخة المجانية، وإنما ﻷصحاب الخطط المأجورة في الوقت الحالي.