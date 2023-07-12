مواصفات وسعر جهاز Red magic اللوحي المخصص للألعاب

أعلنت شركة ZTE رسميًا قبل أسبوع تقريبًا عن الجهاز اللوحي الجديد المخصص للألعاب (Red Magic)، الذي يأتي بتصميم مميز ومواصفات قوية لتقديم تجربة لعب استثنائية، فهو يضم شاشة كبيرة وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع، كما يمكنك ربطه بملحقات لتعزيز تجربة اللعب مثل: لوحة المفاتيح المغناطيسية وذراع ألعاب لاسلكية، وغير ذلك العديد من الميزات التي سنذكر أبرزها فيما يلي:

التصميم:

يأتي جهاز Red Magic اللوحي بتصميم أنيق مغطى بطبقة زجاجية من الأمام، والإطار والجزء الخلفي مصنوعان من الألمنيوم ويأتي بلون واحد وهو الأسود. ويزن هذا الجهاز اللوحي نحو 613 جرامًا، ويبلغ سمكه 6.5 مليمتر، كما يحمل أربع سماعات خارجية داعمة لتقنية الصوت المحيطي من نوع DTS.

الشاشة:

يأتي جهاز Red Magic مع شاشة قياسها 12.1 بوصة من نوع (IPS LCD) تبلغ دقتها 1600 × 2500 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 600 شمعة، كما أن الشاشة ذات حافات نحيفة.

البطارية والأداء والشحن:

يعمل جهاز Red Magic اللوحي بمعالج من نوع (Snapdragon 8+ Gen 1) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانوميتر بتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويُعد من أحدث معالجات كوالكوم للفئة الراقية.

ويضم بطارية ضخمة بسعة 10000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 واطًا، وتزعم ZTE أن هذه الميزة تتيح شحن البطارية كاملةً في أقل من ساعة، إذ يمكنك شحنه إلى نسبة 50% خلال 24 دقيقة، وإلى نسبة 100% خلال 55 دقيقة. ويأتي هذا الجهاز مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 أو 16 جيجابايت وخيارين من مساحة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

يحتوي Red Magic على نظام تبريد ICE Magic لتبديد الحرارة الزائدة عند تشغيل الألعاب ذات الرسوميات المتقدمة، حيث تزعم ZTE أن هذا النظام يمكنه خفض الحرارة خمس درجات مئوية للحفاظ على أداء مستقر للمكونات الداخلية حتى مع ضغط تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة.

ولتحسين تجربة اللعب، يمكن ربط الجهاز اللوحي بلوحة مفاتيح أو ذراع ألعاب لاسلكية، كما توفر الشركة ملحقات إضافية مثل: لوحة مفاتيح مغناطيسية وقلم للكتابة.

الكاميرا:

يحتوي هذا الجهاز على كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية، كما يضم كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 16 ميجابكسل قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

سيُطرح الجهاز اللوحي Red Magic في السوق الصينية خلال شهر يوليو/ تموز الجاري بسعر يبدأ من نحو 550 دولارًا أمريكيًا، ولم تكشف شركة ZTE بعدُ عن موعد الإطلاق في الأسواق العالمية.