أطلقت شركة هواوي هاتف جديد في سلسلة (nova Y) في دولة الإمارات في بداية هذا الشهر، وهو هاتف (HUAWEI nova Y91) الذي يمتاز بالتصميم الأنيق والشاشة الكبيرة التي توفر تجربة بصرية غامرة، والكاميرات الجيدة، كما يضم بطارية كبيرة تبلغ سعتها 7000 ميلّي أمبير/الساعة، ويتوفر بألوان مميزة، بالإضافة إلى ذلك يتوفر بسعر مميز.



إليك مراجعة شاملة لهاتف HUAWEI nova Y91 تتضمن جميع الميزات والمواصفات التي يتمتع بها هذا الهاتف:

التصميم:

يتميز هاتف هواوي nova Y91 بتصميم أنيق وهيكل رفيع إذ يبلغ سمكه 8.9 مليمتر ويضم حلقة دائرية سوداء كبيرة في الخلف تحتوي على عدسات الكاميرات الخلفية، والحلقة محاطة بإطار ذهبي أنيق. ويأتي هاتف هواوي nova Y91 بلونين هما: الأسود النجمي (Starry Black)، ولون ضوء القمر الفضي (Moonlight Silver).

الشاشة:

يضم هاتف HUAWEI nova Y91 شاشة من نوع (IPS LCD) قياسها 6.95 بوصات، وبدقة 1080 × 2376 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 376 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

كما تعمل خوارزميات برامج اللمس الفائقة الدقة من هواوي على تحسين دقة اللمس، مما يجعل تجربة الألعاب استثنائية. يمكن للمستخدمين التمرير عبر المواقع الإلكترونية ومقاطع الفيديو مع تأخير بسيط والبدء بالعمل بشكل أسرع عند اللعب.

الكاميرا:

يضم هاتف HUAWEI nova Y91 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لتصوير العمق (depth).

أما بالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف HUAWEI nova Y91 تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف HUAWEI nova Y91 بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 680 4G) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 610).

ويحتوي على بطارية سعتها 7000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 22.5 واطًا. ويتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، بسعة 8 جيجابايت، وخيار واحد فقط من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت.

يدعم الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi) شبكة 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، والبلوتوث 5.0، ولا يدعم تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC والزيادة في سعة ذاكرة التخزين من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD.

السعر:

يتوفر هاتفHUAWEI nova Y91 باللونين الأسود والفضي بسعر 1،149 درهمًا إماراتيًا، مع هدايا بقيمة 99 درهمًا تشمل صندوق هدايا للياقة والصحة.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف HUAWEI nova Y91: