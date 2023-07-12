مايكروسوفت تختبر مركزًا جديدًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

بدأت شركة مايكروسوفت إتاحة مركزٍ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل متجر التطبيقات الخاص بها لمستخدمي النسخة التجريبية من نظام ويندوز.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن مجموعة من المزايا الجديدة لمتجر التطبيقات في مؤتمر المطورين السابق Build 2023 في شهر مايو/ أيار الماضي، ومنها تخصيص مركز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المتجر، أطلقت عليه اسم “AI Hub”.

وأعلن رودي هيون، رئيس مهندسي متجر مايكروسوفت، في تغريدة له على تويتر عن بدء إطلاق قسم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي نسخة ويندوز التجريبية عبر قناة المطورين، علمًا بأنه سيكون متاحًا فقط بشكل مبدئي للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، لذا يجب أيضًا تغيير الدولة من تطبيق الإعدادات.

ويضم مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي تطبيقات ويندوز المختلفة ويبرز قدراتها وخصائصها عبر اللافتات ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى عرض التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول إليها وتصفحها واستعراض مزاياها، ثم تنزيل المناسب منها أو شرائه.

وقالت مايكروسوفت إن المطورين سيجب عليهم حاليًا تقديم المشاريع والتطبيقات الخاصة بهم يدويًا من خلال نموذج مخصص حتى تُعرض في مركز AI Hub داخل متجر التطبيقات.

ويلاحظ أن التطبيقات الحالية المتاحة في مركز تطبيقات AI Hub قليلة العدد، وهو أمر طبيعي في البداية، ويتوقع أن يزيد عددها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وستساعد التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي المستخدمين على إنجاز مهامهم بصورة أسرع مع تقليل الأخطاء ورفع مستوى الإنتاجية.

وكانت مايكروسوفت قد كشفت عن مزايا أخرى لمتجر التطبيقات ومنها ميزة ملخص المراجعات التي تعتمد بدورها أيضًا على الذكاء الاصطناعي في تحليل مراجعات وتعليقات المستخدمين بشأن تطبيق معين ثم تعرض ملخصًا سريعًا لها في صفحة التطبيق، ومن المنتظر أن تتوفر هذه الميزة أيضًا في وقتٍ لاحق.