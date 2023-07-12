مؤتمر Galaxy Unpacked.. إليك أبرز الأجهزة المتوقع أن تعلن عنها سامسونج

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن موعد مؤتمرها Galaxy Unpacked الذي سيُقام للمرة الأولى في العاصمة الكورية الجنوبية سيول في 26 يوليو 2023، كما أعلنت سامسونج السعودية عن تنظيمها لحفل (Galaxy Unpacked) حصري للشركاء وخبراء التكنولوجيا ووسائل الإعلام في مدينة الرياض، وذلك بالتزامن مع الحدث المقام في سيول.

من المتوقع أن تكشف الشركة عن أجهزة لوحية جديدة تعمل بنظام أندرويد، والجيل الخامس من هواتفها القابلة للطي، وفيما يلي سنذكر أبرز الأجهزة المُتوقع أن تُعلن عنها سامسونج في مؤتمر Galaxy Unpacked وكيف يمكنك مشاهدته:

أبرز الأجهزة المُتوقع الإعلان عنها في Galaxy Unpacked:

ستُعلن سامسونج عن أجهزة قابلة للطي جديدة وطرز جديدة من ساعات Galaxy Watch وجهاز لوحي جديد متطور، كما ترددت شائعات عن الإعلان عن سماعات Galaxy Buds 3.

1- هاتف Galaxy Z Fold 5 القابل للطي:

سيكون الجهاز الرئيسي في مؤتمر هو Galaxy Z Fold 5، وقد كشفت العديد من التسريبات عن هذا الجهاز، وسيبدو مشابهًا بشكل كبير للطراز السابق وسيُباع بسعر مرتفع أيضًا كما هو الحال مع Galaxy Z Fold4. ومع ذلك، هناك تغيير في تصميم المفصل يجعل الهاتف ينثني تمامًا عند إغلاقه، وهذا ما أظهرته الصور المنشورة في Reddit.

2- هاتف Galaxy Z Flip 5:

من المُتوقع أن يأتي طراز Z Flip 5 الجديد مع ترقية في تصميم الشاشة الخارجية بحيث تصبح أكبر على غرار تلك الموجودة في هاتف +Moto Razr. وتكمن فائدة الشاشات الخارجية الكبيرة في أنها تمكنك من ممارسة المزيد من المهام في هاتفك دون الحاجة إلى فتحه، وهذا يؤدي إلى إطالة عمر البطارية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن الهاتف سيحصل على مفصل لا فجوة فيه مثل Fold 5، وسيكون مقاوم للماء وفقًا لمعيار IP أعلى من المعيار الذي يدعم الطراز السابق.

3- ساعة Galaxy Watch 6:

من المُتوقع أن تأتي ساعة Galaxy Watch 6، بطرازين هما: Watch 6 و Watch 6 Classic. وستكون أكبر التغييرات متعلقة بواجهة المستخدم، فقد أعلنت سامسونج بالفعل أن الساعات ستطلق مع واجهة المستخدم One UI 5 Watch الجديدة، وستتضمن مجموعة كبيرة من الميزات الصحية منها: تحسينات في ميزات حساب معدل ضربات القلب وتتبع النوم.

4- الجهاز اللوحي Galaxy Tab S9:

زادت المنافسة في سوق أجهزة أندرويد اللوحية في عام 2023، فقد أعلنت جوجل عن جهازها اللوحي Pixel Tablet وأطلقت شركة ون بلس جهازها اللوحي الأول OnePlus Pad، لذلك تحتاج سامسونج إلى مواكبة منافسيها الجدد، ومن المتوقع أن تُعلن عن جهاز لوحي جديد ومتميز يحمل اسم (Galaxy Tab S9).

من المحتمل أن تكون هناك ثلاثة طرز من الجهاز اللوحي: الطراز الأساسس (Galaxy Tab S9) وطراز Plus وآخر Ultra مع زيادة حجم الشاشة، وستبدو الأجهزة متشابهة مع تعديلات بسيطة في التصميم والمواصفات.

كيفية مشاهدة Galaxy Unpacked:

سيُقام مؤتمر Galaxy Unpacked بتاريخ 26 يوليو، ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمؤتمر في الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة سامسونج، وقناة سامسونج في يوتيوب.