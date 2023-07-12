كيف تستخدم أدوات جوجل لمساعدتك في رعاية الحيوانات الأليفة؟

إذا كنت تحب تربية الحيوانات الأليفة فلا بد أنك تستخدم العديد من الأدوات المتوفرة عبر الإنترنت للمساعدة في العناية بها، وبعض الأدوات التي يمكنك الاستفادة منها في هذا المجال هي أدوات من جوجل، مثل: خرائط جوجل، وصور جوجل، ومساعد جوجل، وغيرها من الأدوات التي سنذكرها فيما يلي مع توضيح كيفية استخدامها:

1- استخدم خرائط جوجل للعثور بسهولة على المواقع الصديقة للحيوانات الأليفة وحفظها:

احتفظ بقائمة مفيدة من الحدائق المناسبة لتنزه الحيوانات الألفية، وأماكن رعايتها في خرائط جوجل. وعندما تجد مكانًا مناسبًا اضغط فوق زر (حفظ) Save لإضافته إلى قائمة خاصة بأماكن الحيوانات الأليفة لتتمكن من الوصول إليها بسرعة وسهولة.

يمكنك أيضًا البحث عن عبارات مثل: المطاعم الصديقة للقطط القريبة مني داخل خرائط جوجل وإضافة هذه الخيارات إلى قوائم خاصة.

2- اعثر على صور حيواناتك الأليفة بسرعة في صور جوجل:

هناك طريقتان للعثور على جميع صور حيوانك الأليف بسرعة وسهولة في صور جوجل. إذ يمكنك الاعتماد على ميزات الذكاء الاصطناعي في صور جوجل، التي تجمع جميع الصور التي تضم الشخص نفسه أو الحيوان الأليف تلقائيًا.

ويمكنك أيضًا البحث باستخدام كلمات مثل: (القطط) cats، وستظهر لك جميع الصور. كما يمكنك البحث باستخدام اسم حيوانك الأليف في صور جوجل إذا أضفت اسمه من قبل في صور جوجل، ولإضافة اسم حيوانك الأليف، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) settings في صور جوجل، وابحث عن خيار ( group similar faces) ، ثم فعّل خيار ( show pets with people ). انتقل إلى تبويب Search، وانقر فوق People & Pets. ابحث عن صورة حيوانك الأليف وأضف اسمه حتى تتمكن من العثور على جميع صوره بسهولة.

3- استخدم مساعد جوجل للوصول السريع إلى الطبيب البيطري:

إذا كان لديك هاتف Pixel، فيمكنك إعداد طريقة مختصرة لإجراء مكالمة مع الطبيب البيطري من هاتفك في حالة الطوارئ باستخدام مساعد جوجل.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف بكسل، ثم ابحث عن (الاختصارات) shortcuts. انقر فوق خيار (إنشاء اختصار جديد) Create new shortcut. انقر فوق When I say Ok Google ثم أضف العبارة التي تود قولها للمساعد الصوتي والتي ستكون مرتبطة بالاتصال بالطبيب البيطري مثل: call vet أو vet SOS. انقر فوق Google Assistant should، وأضف المهمة التي يجب أن يقوم بها مساعد جوجل عندما تقول له العبارة التي أضفتها، وفي هذه الحالة ستكون الاتصال بالطبيب البيطري.

4- راقب حيوانك الأليف مع كاميرا Nest وتطبيق Google Home عندما تكون خارج المنزل:

يمكنك استخدام Nest camera لتتمكن من رؤية حيواناتك الأليفة عند خروجك عبر تطبيق Google Home، وعند فتح التطبيق انقر فوق خيار Cameras Space لمشاهدة حيواناتك الأليفة وهي في المنزل، أو أضف الكاميرا إلى تبويب المفضلة (Favorites tab)، لتتمكن من رؤيتهم بمجرد أن تفتح التطبيق.

5- اجمع معلومات مهمة عن حيوانك الأليف في المستندات لسهولة المشاركة:

يمكنك استخدام مستندات جوجل لإضافة المعلومات الأساسية عن حيواناتك الأليفة، خاصة الاحتياجات الطبية، مثل: اللقاحات والأدوية. إذ يمكنك الاحتفاظ يكل تلك المعلومات وتتبعها في مستندات جوجل، ومشاركتها مع أي شخص آخر بسهولة إذا احتجت لذلك.