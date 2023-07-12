تقرير يُبشر بعودة هواوي إلى سوق هواتف 5G

أفادت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، نقلًا عن شركات أبحاث، بأن عملاقة التقنية الصينية هواوي تخطط للعودة إلى صناعة الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بحلول نهاية العام الحالي.

ونقلت الوكالة عن ثلاث شركات أبحاث تقنية تابعة لجهات خارجية تغطي قطاع الهواتف الذكية في الصين أنه يُحتمل أن تكون هواوي قادرة على شراء شرائح الجيل الخامس محليًا باستخدام تقنياتها الخاصة في تصميم أشباه الموصلات، بالإضافة إلى الشرائح من (شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية) SMIC.

ويُعتقد أن العودة إلى سوق الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس سوف يمثل انتصارًا للشركة التي قالت إنها تكافح للبقاء على «قيد الحياة» بعد العقوبات الأمريكية.

وبلغت إيرادات قطاع الأعمال الاستهلاكية لشركة هواوي ذروتها عند 483 مليار يوان (67 مليار دولار أمريكي) في عام 2020، قبل أن تنخفض بنسبة 50 في المئة تقريبًا بعد عام.

وتنافست هواوي، التي تتخذ من شنجن مقرًا لها، مع آبل الأمريكية وسامسونج الكورية الجنوبية، للظفر بلقب أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم، ولكن القيود الأمريكية، التي بدأت في عام 2019، أدّت إلى قطع وصولها إلى أدوات صناعة الشرائح الأساسية لإنتاج الهواتف الرائدة.

وتصف الحكومات الأمريكية والأوروبية هواوي بأنها خطر أمني، وهي تهمة تنفيها الشركة.

ومنذ بدء العقوبات، لم تتمكن هواوي من بيع إلا أعداد محدودة من الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس، وذلك باستخدام الشرائح التي كانت مخزنة لديها.

وسقطت هواوي، التي أصبحت مقيدة ببيع هواتف الجيل الرابع، من معظم التصنيفات في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وذلك عندما وصلت المبيعات إلى نقطة منخفضة جدًا.

ومع ذلك، فقد ارتفعت حصتها من السوق الصيني إلى 10 في المئة في الربع الأول، وذلك بحسب شركة أبحاث السوق (كاناليس) Canalys.

ووفقًا لرويترز، تتوقع واحدة من شركات الأبحاث بأن تبلغ شحنات هواوي من هواتف الجيل الخامس إلى عدد يتراوح بين مليونين إلى أربعة ملايين. في حين تتوقع شركة أخرى أن تبلغ الشحنات 10 ملايين وحدة.

وكانت هواوي قد شحنت خلال عام 2019 نحو 240.6 مليون هاتف ذكي في جميع أنحاء العالم، وكانت تلك ذروة شحناتها، بحسب شركة (كاناليس)، وذلك قبل بيع علامتها التجارية (هونر) التي شكلت زهاء خُمس الشحنات تلك السنة.

وذكرت صحيفة (تشاينا سيكيوريتيز جورنال) المدعومة من الدولة هذا الشهر أن شركة هواوي رفعت هدف شحن الهواتف الذكية لعام 2023 إلى 40 مليون وحدة من 30 مليونًا في بداية العام، دون الإشارة إلى العودة إلى هواتف الجيل الخامس.

وقالت شركات الأبحاث الثلاث لرويترز إن هواوي قد تُنتج هذا العام إصدارات تدعم الجيل الخامس من الهواتف الرائدة، مثل: (بي60) P60 المنافس لهاتف آيفون، مع احتمال إطلاق هواتف جديدة مطلع عام 2024.

ومع ذلك، فإن القيود الأمريكية منع هواوي من الوصول إلى نظام التشغيل أندرويد من جوجل ومجموعة خدمات المطورين التي تستند إليها معظم تطبيقات أندرويد، مما حد من جاذبية هواتف هواوي خارج الصين.