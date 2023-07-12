جوجل تبدأ اختبار NotebookLM .. أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي

بدأت جوجل إتاحة أداة تدوين الملاحظات NotebookLM التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للاختبار، وهي متوفرة الآن لعدد من المستخدمين في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت جوجل عبر موقعها الرسمي.

وكانت جوجل قد أعلنت عن الأداة أول مرة في مؤتمر المطورين السابق Google I/O 23، إذ أطلقت عليها اسم Tailwind آنذاك قبل أن تقرر تغيير اسمها إلى NotebookLM، ويشير اختصار LM في الاسم إلى “النموذج اللغوي Language Model” من أجل تأكيد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي خلافًا لأدوات تدوين الملاحظات التقليدية.

ويمكن للمستخدمين إضافة مستندات ومصادر إلى أداة NotebookLM، وبعدها يأتي دور الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص في مصادر المستخدم لتوليد النصوص وتنفيذ مهام متعددة استنادًا إليها، ولذا فهي تختلف عن روبوتات الدردشة مثل جوجل Bard وبينج و ChatGPT التي تعتمد على البيانات العامة المتاحة على الإنترنت.

وتتيح أداة NotebookLM إمكانية تلخيص المستندات التي تحتوي على كم كبير من المعلومات، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي يطرحها المستخدم بشأن المحتوى الموجود في المصادر التي أضافها، ويمكن لهذه الأداة مساعدة الطلاب والباحثين عند إضافة المصادر العلمية والأوراق البحثية.

وقالت جوجل إن أداة NotebookLM يمكنها أيضًا توليد الأفكار، وضربت مثالًا بصانعي المحتوى الذين يمكنهم رفع مستند يضم أفكارًا لمقطع فيديو، وسوف تتولى الأداة تحويله إلى نص “سكريبت” للموضوع المراد تناوله في الفيديو.

وأضافت جوجل أن اعتماد الأداة على مصادر المستخدم يقلل من الأخطاء، لكنها شددت على ضرورة مراجعة الردود ومقارنتها بالمصدر الأصلي، وقد جعلت جوجل هذه العملية أسهل بإرفاق الاقتباسات الأصلية من المصدر مع كل إجابة.

ولا تعمل أداة NotebookLM إلا على المستندات أو المصادر التي يرفعها المستخدم، ولا تتيح جوجل المعلومات في تلك المصادر إلى مستخدمين آخرين، كما أنها لا تستخدمها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، على حد قولها.

يُذكر أن بعض أدوات تدوين الملاحظات مثل نوشن و Mem تتيح مزايا مماثلة، بالإضافة إلى منصات أخرى مثل دروب بوكس وغيرها.

ويمكن للمستخدمين داخل الولايات المتحدة البدء باختبار تجربة أداة NotebookLM بعد التسجيل والانضمام إلى قائمة انتظار، ومن المتوقع أن تتيح جوجل الأداة للمزيد من المستخدمين خلال الفترة المقبلة.