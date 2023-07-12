تقرير: السعودية ضمن أفضل الدول في توافر شبكة الجيل الخامس

كشف تقرير تقني حديث، حول قياس تجربة شبكة الجيل الخامس (5G) في دول مجلس التعاون الخليجي، أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى الدول الرائدة في تجربة شبكة الجيل الخامس بمنطقة الخليج، على الرغم من صعوبة نشر تقنية شبكة (5G) في السعودية بأكملها بسبب كبر مساحتها، وقد بين التقرير أن مستخدمي شبكة الجيل الخامس في ثلاث دول خليجية يقضون أكثر من خُمس وقتهم في اتصال نشيط بالشبكة.

وأظهر التقرير، الذي أصدرته شركة أوبن سيجنال (Opensignal) – المزود العالمي الرائد لبيانات وأداء سوق الاتصالات – أن السعودية والكويت سجلتا أكبر قفزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في تجربة مشاهدة الفيديو عبر اتصال شبكة (5G)، وأنه مع تشغيل المقاطع عبر الهاتف فإن هناك زيادات كبيرة في كل سوق خليجي، وكانت تجربة الفيديو في المملكة والكويت هي الأعلى بنسبة 19%، مقابل 13% في البحرين، و12% في الإمارات، و9% في قطر، و8% بسلطنة عُمان.

سرعة التنزيل:

اعتبر التقرير أن تجربة المستخدمين في دول الخليج هي الأفضل بكثير مع شبكة (5G) مقارنة باستخدام بشبكة (4G)، وكانت الكويت الأعلى في سرعة التنزيل بنحو 10.8 أضعاف سرعة شبكة الجيل الخامس مقارنة بشبكة الجيل الرابع.

وحلت الإمارات في الترتيب الثاني بسرعة 8.1 أضعاف، ثم جاءت السعودية في المركز الثالث بسرعة 7.7 أضعاف، وقطر في المركز الرابع بسرعة 7.1 أضعاف، ثم البحرين بسرعة 5.3 أضعاف، وأخيرا عُمان بسرعة 5.2 أضعاف.

إنجاز مثير للسعودية:

وبشأن توفر شبكة (5G)؛ أكد التقرير أن السعودية، جزء من المجموعة الرائدة التي تتوفر فيها الشبكة بنسبة 23.5%، معتبرًا أن ذلك إنجاز مثير للإعجاب في مثل هذا السوق الكبير، مشيرًا إلى أن الكويت جاءت في المقدمة من حيث توفر الشبكة بنسبة 39.4%، ثم البحرين بنسبة 26.8% ثم قطر بنسبة 15.6%، تلتها عُمان بنسبة 14.2%، وأخيرا الإمارات بنسبة 13.7%.

وأشار التقرير إلى أن سرعات (5G) لا تزال مثيرة للإعجاب في جميع أنحاء دول الخليج، إذ إنه في خمسة أسواق، تجاوز متوسط سرعات التنزيل مستوى 200 ميجابت في الثانية، ويُستثنى من ذلك عُمان بسرعة 188.6 ميجابت ثانية، وكانت قطر في المقدمة بسرعة 312 ميجابت في الثانية، في حين جاءت السعودية في المركز الخامس بسرعة 227.4 ميجابت في الثانية.

ووصف التقرير ذروة سرعات تنزيل (5G) بدول المنطقة بأنها “رائعة جدا”، حيث يشهد كل سوق سرعات قصوى تزيد عن 500 ميجابت في الثانية، وتتصدر البحرين المنطقة بذروة معدل تنزيل يبلغ 1163.4 ميجابت في الثانية، بينما بلغ معدل التنزيل في السعودية 600.3 ميجابت في الثانية.

مقاطع الفيديو:

وتطرق التقرير إلى الألعاب المتعددة اللاعبين، وتشغيل المقاطع عبر الهاتف والتواصل الصوتي عبر التطبيقات، مبينا أن أسواق دول مجلس التعاون الصغيرة جاءت في المقدمة، حيث حصلت الكويت على أعلى نقاط في تجربة الفيديو بواقع 75.9 نقطة، وحلت السعودية في الترتيب الرابع إذ حصلت على 72.5 نقطة.

وبخصوص مقياس تجربة ألعاب (5G) متعددة اللاعبين، تراجعت الكويت إلى المرتبة الثانية، بعد البحرين التي تصدرت القائمة بواقع 81.4 نقطة، في حين جاءت السعودية في المركز الأخير إذ سجلت 68.2 نقطة.

كما اعتلت البحرين قائمة تجربة التطبيقات الصوتية بواقع 83.2 نقطة، تلتها الكويت أيضا بفارق ضئيل قدره 0.1 نقطة، ثم جاءت السعودية في المركز الثالث بواقع 81.3 نقطة، وجاءت الإمارات في المرتبة الأخيرة إذا سجلت 76 نقطة فقط.

وأوضح التقرير أن السعودية احتلت المرتبة الرابعة في تجربة فيديو 5G وسجلت 72.5 نقطة على الرغم من صعوبة نشر تقنية شبكة (5G) فيها بسبب مساحتها الكبيرة، وجاءت الكويت في المقدمة بواقع 75.9 نقطة، ثم البحرين التي سجلت 73 نقطة، تلتها عُمان بتسجيل 72.8 نقطة، وحلت الإمارات في الترتيب الخامس مع 67.5 نقطة، وأخيرا قطر التي سجلت 62.1 نقطة فقط.

كما احتلت السعودية الترتيب الثالث عن جدارة في تجربة التطبيقات الصوتية بشبكة (5G) وسجلت 81.3 نقطة، في حين احتلت البحرين المركز الأول مع 83.2 نقطة، تلتها الكويت، وحلت عُمان وقطر بالمرتبتين الرابعة والخامسة، والإمارات بالمركز الأخير.

وصنّف التقرير أربعة أسواق خليجية على أنها جيدة جدًا في تجربة الفيديو باستخدام (5G) ، بمعدل يتراوح بين 68 و78 نقطة وهي: الكويت، والبحرين، وعُمان، والسعودية، مما يعني أن المستخدمين في هذه الدول قادرون على مشاهدة المقاطع بدقة 1080 بكسل أو دقة أفضل مع مُدد تحميل مُرضية، وقليل من التأخير، وجاءت الإمارات، وقطر في الفئة التالية، بتصنيف جيد يتراوح بين 58 و68 نقطة.

وتعد شركة أوبن سيجنال (Opensignal) واحدة من أبرز الشركات العالمية الكبيرة في تحليل شبكات الجوال وتقييمها، وتحظى تقاريرها باهتمام كبير في قطاع الاتصالات حول العالم، وتستمر جهودها في متابعة أحدث إصدارات تقنية الجيل الخامس 5G، وأحدث أعمال التحسينات والتطورات بها؛ لبحث وتحديد مدى تغير تجربة المستخدمين في شبكة 5G.