اتفاقية تعاون بين ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط وهواوي لتسريع وتيرة التحول الرقمي للشركات

وقّعت شركة (ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط) MTC اتفاقية تعاون مع شركة هواوي تهدف لتسريع وتيرة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة انطلاقًا من دولة الإمارات العربية المتحدة. وستسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الحلول والمنتجات التقنية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكين أعمالها من التطور والنمو المستقبلي بالتماشي مع التطورات المتسارعة للرقمنة.

بموجب الاتفاقية الجديدة، ستعمل شركة (ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط) كموزع معتمد يوفر المجموعة الشاملة والمتكاملة من محفظة داتاكوم سوهو المدعومة بمنصة (هواوي إي كيت) Huawei eKit.

وستعمل الشراكة الجديدة على تعزيز التزام (ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط) بتقديم حلول تقنية متطورة وخدمات استثنائية لعملائها وفق أحدث التقنيات والحلول. وتلبي عروض الشراكة الجديدة احتياجات قائمة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة كالمستشفيات المتوسطة الحجم، والمدارس، ومحلات البقالة، والمطاعم، ومقاهي الإنترنت، وغيرها الكثير من فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت هواوي قد أعلنت حديثًا عن إستراتيجية توزيع رئيسية جديدة تستهدف تمكين شركائها من الوصول لمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لمساعدتهم في خطوات مسيرة تحولهم الرقمي عبر الاستفادة من أحدث المنتجات والحلول التقنية القادرة على إثراء تجارب المستخدمين والعملاء وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير التكاليف، ومن ثم تعزيز تطور ونمو أعمالهم مستقبلاً.

وتعتبر منصة (إي كيت) التابعة لشركة هواوي منصة متكاملة تدمج بين سياسات الشركة ومنتجاتها وحلولها وخدماتها وأدواتها الرقمية المخصصة لدعم التحول الرقمي للمؤسسات. وقد صُممت هذه المنصة خصوصًا لمساعدة الموزعين وشبكاتهم الشريكة في الوصول للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير عروض تنافسية لهم مبنية على أحدث التقنيات والحلول الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في أعمالهم بالتوازي مع نهج الرقمنة.

وقّع الاتفاقية بالنيابة عن الشركتين حسام مبيض، الرئيس التنفيذي لشركة (ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط)، وبرنت لي، مدير عام مجموعة أعمال “هواوي إنتربرايز” لقطاع المشاريع والمؤسسات في المنطقة، وبحضور ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال “هواوي إنتربرايز” لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبهذه المناسبة قال حسام مبيض، الرئيس التنفيذي لشركة “ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط”: “نفخر بتأسيس هذه الشراكة الإستراتيجية مع هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ويمثل هذا التعاون منعطفًا مهمًا لشركتنا، لاسيما وأنها ستنتقل بأعمالنا نحو آفاق جديدة ترتقي لما تنشده الشركات الصغيرة والمتوسطة لمستقبل أعمالهم. وبالاستفادة من خبرات هواوي وابتكاراتها المتقدمة، سيكون بمقدورنا تحقيق قيمة مضافة لعملائنا من خلال تزويدهم بالحلول المخصصة لهم”.

وأضاف: “نحن على ثقة بأن تضافر جهودنا سيسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النجاح المستقبلي لقطاع الأعمال، بالتماشي مع الإستراتيجيات الحكومية لدعم هذا القطاع الحيوي الهام وتعزيز أوجه نموه وتطوره”.

من جانبه قال ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال “هواوي إنتربرايز” الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لنجاح الشركتين في أعمال توزيع حلول تقنية المعلومات الجديدة في الإمارات. إذ تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة شريان أساسي لمجتمع الأعمال في الدولة، وتلتزم هواوي بتوفير حلول تقنية شاملة لتلبية متطلباتهم المخصصة عبر شراكتنا الإستراتيجية مع شركة (ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط) التي نثق بأنها ستعزز من نجاحنا المشترك، وتعزز قطاع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف وسائل الدعم المطلوبة في العصر الرقمي”.