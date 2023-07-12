أهم الميزات في هاتف Pixel Fold القابل للطي من جوجل

يُعد (بكسل فولد) Pixel Fold هو أول هاتف قابل للطي من جوجل في سوق تهيمن عليه شركة سامسونج، بفئتين من الهواتف القابلة للطي، وهما: سلسلة (Galaxy Z Fold) القابلة للطي أفقيًا، وسلسلة (Galaxy Z Flip) القابلة للطي عموديًا، فهل تستطيع جوجل المنافسة في هذا السوق؟

يمتاز (Pixel Fold) الجديد من جوجل بأنه أنحف من أي هاتف قابل للطي موجود في السوق، إذ تقدم جوجل أسلوبًا مختلفًا تمامًا في تصميم المفاصل، حيث يتميز الهاتف بمفصلين في الأعلى والأسفل فقط، مما يجعله أنحف ويناسب وضعه في راحة اليد وفي الجيب حين يكون مغلقًا، أما حين يكون مفتوحًا فهو يقدم شاشة واسعة بمقاس 7.6 بوصات.

ويشبه التصميم الخارجي لهاتف (Pixel Fold) تصميم هواتف Pixel، مثل: Pixel 7، و Pixel 7 Pro جدًا، حيث تجد في الخلف الكاميرات المميزة، والمغطاة بحزام معدني. ويأتي الهاتف بلونين، هما: الأبيض، والأسود.

إليك أهم الميزات الجديدة في هاتف Pixel Fold القابل للطي من جوجل:

1- سهولة التقاط الصور الجماعية الذاتية:

تمتاز هواتف جوجل عادةً بنظام الكاميرا القوي، ولكن في الهواتف القابلة للطي عادة ما تعوق الشاشة الكبيرة الحجم والواسعة عملية التقاط الصور وخاصة الصور الذاتية الجماعية، ولكن هذا غير موجود في هاتف جوجل القابل للطي.

إذ يمكنك طي الهاتف بزاوية 90 درجة ووضعه على سطح الطاولة، ثم التبديل إلى كاميرا الصور الشخصية لالتقاط ما تريد من صور، أو وضع الهاتف على أي سطح وضبط إطار اللقطة وتعيين توقيت للغالق، وأعلم أن الجميع سيكونون في الصورة بفضل زاوية الكاميرا العريضة.

والأفضل من ذلك، إذا كنت ترغب في التحكم في الغالق عن بُعد، فيمكنك استخدام إيماءة تمرير راحة اليد أمام الشاشة أو أمر صوتي في مساعد جوجل لالتقاط الصور دون الحاجة إلى النقر على الشاشة.

كما يتيح لك هاتف (Pixel Fold) التقاط صورة ذاتية جماعية بجودة عالية بشكل استثنائي، بفضل استخدام الكاميرا الخلفية، إذ يمكنك حمل الهاتف مفتوحًا تمامًا، واستخدام الشاشة الخارجية كمحدد للمشهد والكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابكسل لالتقاط صورة ذاتية مذهلة .

2- سهولة مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء القيام بأي نشاط آخر:

يرغب الكثير من المستخدمين في مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء تجهيز الطعام أو تناوله، أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ولكن القيام بذلك في الهواتف العادية يتطلب حمل الهاتف طول الوقت وهذا سيكون صعبًا، أو تثبيت الهاتف على سطح ما ولكن هذا قد يعرضه للسقوط.

ولكن مع هاتف جوجل القابل للطي، يمكنك بفصل المفصل وضع الهاتف على سطح الطاولة بعدة زوايا ومشاهدة مقاطع الفيديو بكل سهولة، وإذا جذب انتباهك أي شيء في الفيديو يمكنك فتح الهاتف ومشاهدته في الشاشة الكبيرة.

3- سهولة إنجاز المهام المتعددة بفضل الشاشة الكبيرة:

يتميز هاتف Pixel Fold من جوجل بأنه يضم شاشة خارجية من نوع (OLED) مقاسها 5.8 بوصات، وشاشة داخلية قابلة للطي مقاسها 7.6 بوصات. ويمكنك استخدام الشاشة الخارجية كأي شاشة لهاتف ذكي تقليدي، وذلك حين يكون مغلقًا، أما حين يكون مفتوحًا فإن الشاشة الداخلية تمنح المستخدمين فوائد الحواسيب اللوحية جميعها.

كما حُسِّنت العديد من التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين للاستفادة القصوى من الشاشة الداخلية الواسعة. وهي توفر للمستخدمين (شريط المهام) Taskbar الذي يُسِّهل التبديل بين التطبيقات وفصل التطبيقات المتوافقة بحيث يعمل تطبيقان بجانب بعضهما مع دعم إمكانية سحب الملفات وإفلاتها بين التطبيقات المختلفة.

ويعمل هاتف (Pixel Fold) بشكل جيد جدًا مع تطبيقات الإنتاجية، إذ يمكنك رؤية معظم خيارات شريط الأدوات في جداول البيانات وهناك أوضاع عرض مختلفة في العروض التقديمية، بما يشمل تنسيق سطح المكتب المألوف، وإذا كنت تستخدم مستندات جوجل ستجد مساحة واسعة لشريط الأدوات العلوي، ولوحة مفاتيح كبيرة للكتابة بسرعة.

4- لوحة المفاتيح المتحركة والمتغيرة الحجم:

عندما تستخدم هاتف (Pixel Fold) لإرسال رسالة نصية أو تريد استخدام لوحة المفاتيح في أي تطبيق فهناك عدة خيارات، أولًا، يمكنك جعل لوحة المفاتيح تمتد عبر الشاشة الداخلية كلها مما يتيح لك لوحة مفاتيح كبيرة الحجم يمكنك الكتابة عليها بسرعة.

ثانيًا؛ يمكنك فتح لوحة المفاتيح في نصف الشاشة فقط أثناء استخدام الشاشة الداخلية، وهذا سيكون مفيدًا عندما تستخدم وضع تقسيم الشاشة للقيام بمهمتين في الوقت نفسه، مثل: مشاهدة مقطع فيديو في يوتيوب وإرسال بريد إلكتروني في جيميل.

ثالثًا؛ يمكنك أيضًا تغيير حجم لوحة المفاتيح إلى أي حجم تُفضّله وتحريكها في الشاشة، وهو أمر مفيد لمحاولة كتابة رسالة بريد إلكتروني تصف شيئًا موجودًا في النصف الآخر من الشاشة.

5- دعم الحصول على تحديثات نظام التشغيل لمدة خمس سنوات:

إذا كنت ستدفع مبلغ 1799 دولارًا في هاتف ذكي، فأنت تريد بالتأكيد الاستفادة منه لفترة طويلة. ويُعد السعر المرتفع أحد الأسباب الرئيسية لعدم شراء هاتف قابل للطي، ولكن مع توفير المتانة والدعم الطويل المدى لتحديثات نظام التشغيل، فإن الأمر يستحق.

سيتلقى هاتف (Pixel Fold) القابل للطي دعمًا برمجيًا من جوجل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإطلاق، لذا توقع أن تحصل على الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل أندرويد حتى عام 2028.