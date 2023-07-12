أهم الميزات الجديدة في تحديث One UI 5.1 من سامسونج 

بدأت شركة سامسونج بطرح التحديث الأمني لشهر يوليو 2023 لهاتف (Galaxy S23 Ultra) في السعودية والإمارات وبعض الدول الأوروبية يوم الاثنين الماضي، ويتضمن هذا التحديث تصحيحًا لبعض الثغرات الأمنية، بالإضافة إلى تحسينات جوجل الأمنية لنظام أندرويد، كما طرحت الشركة إصدار واجهة المستخدم (One UI 5.1) المستند إلى نظام أندرويد 13 للعديد من هواتفها خلال الفترة الماضية.

إذ تطرح سامسونج كل شهر تحديث أمني جديد لهواتفها بهدف حمايتها من الثغرات الأمنية، ويحمل تحديث شهر يوليو لعام 2023 اسم (S918BXXS3AWF7) ويصل حجمه إلى 425 ميجابايت، ويضم العديد من التحسينات الأمنية.

كما وصل التحديث الأمني لشهر يونيو لعام 2023 إلى العديد من هواتف سامسونج الأساسية والمتوسطة والرائدة الآن، ويحمل هذا التحديث اسم (S91xBXXU2AWF1) ويصل حجمه إلى 2.2 جيجابايت، وهو تحديث كبير الحجم، نظرًا إلى الإضافات والتغييرات الكثيرة التي يحملها، إذ يضم تصحيح لما يصل إلى 11 ثغرة أمنية، كما يتضمن تحسينات جوجل الأمنية لنظام أندرويد، بالإضافة إلى بعض التحسينات في الكاميرا والواجهة.

يقدم هذا التحديث العديد من التحسينات في الكاميرا وواجهة One UI، منها:

إمكانية عمل تكبير حتى مرتين 2x عند التصوير في وضع البورتريه (Portrait).

إصلاح مشكلة التركيز التلقائي في الكاميرا.

تحسين معالجة الصور عند التصوير باستخدام الوضع الليلي Night Mode.

تحسين التأثيرات الحركية والانتقالات في واجهة (One UI 5.1) لتصبح أكثر سلاسة.

بالإضافة إلى ذلك؛ وصل إصدار واجهة المستخدم (One UI 5.1) إلى معظم هواتف سامسونج المؤهلة الآن، ويضم هذا الإصدار العديد من التحسينات والميزات الجديدة، ومنها تحسين الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحسين البحث في معرض الصور، بالإضافة إلى ويدجت جديد وغيرها من الميزات.

إليك 5 ميزات جديدة في تحديث One UI 5.1 من سامسونج:

1- ميزة تحسين الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي:

قدمت سامسونج في آخر تحديث لواجهة (One UI 5.1) ميزة جديدة لتحرير الصور تُسمى (Photo Remaster)، التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لإزالة أي تشويش في الصور وتحسين جودتها المنخفضة تلقائيًا، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصور بشكل كبير في لحظة.

تعمل هذه الميزة على تحسين السطوع، والضبط الدقيق للتفاصيل، وإجراء تصحيحات للألوان حتى في المشاهد ذات الإضاءة الخلفية، كما أنها تزيل الظلال والانعكاسات غير المرغوب فيها للحصول على صورة مثالية، وكل ذلك بضغطة زر واحدة.

وتتيح لك أيضًا تحسين الصور المتحركة (GIF) للحصول على دقة ووضوح أفضل، وحسنت سامسونج المعاينة أيضًا لتسهيل مقارنة الصورة الأصلية مع النسخة المعدلة، حيث سيظهر لك شريط تمرير في منتصف الصورة لتظهر لك الصورة قبل التعديلات وبعدها أثناء تحريك الشريط إلى اليسار أو اليمين.

2- تحسين البحث في تطبيق المعرض (Gallery):

تسهل عليك تحسينات التنقل الجديدة في واجهة (One UI 5.1) العثور على الصور داخل تطبيق المعرض (Gallery) وإنشاء ألبومات عائلية مشتركة، إذ يمكنك الآن البحث عن أكثر من شخص أو موضوع في الوقت نفسه بسهولة، ويمكنك حتى البحث عن الأشخاص دون كتابة أسمائهم، ما عليك سوى النقر على وجه الشخص في إحدى الصور لإجراء بحث عن المزيد من الصور الموجود فيها.

كما أصبحت مشاركة الصور مع عائلتك أسهل في التحديث الجديد، لأن تطبيق المعرض يوصي بالصور لإضافتها إلى ألبوم عائلتك المشترك من خلال تعرّف وجوه أفراد عائلتك.

3- التقاط الصور بتنسيق RAW:

يتضمن تحديث (One UI 5.1) العديد من الميزات الجديدة في الكاميرا، ومنها: إمكانية الحصول على نسخة بتنسيق (RAW) للصورة عند التقاطها.

للوصول إلى هذه الميزة سابقًا كان يجب تثبيت تطبيق (Expert RAW) في هاتفك، ولكنها الآن أصبحت متوفرة مباشرةً كجزء من تطبيق (Galaxy Camera) ولاستخدامها ما عليك سوى الضغط على أيقونة (الإعدادات) عند التقاط صورة، ثم اضغط على خيار (خيارات الصور المتقدمة)، ثم اضغط على خيار (تنسيق صورة الوضع المحترف)، واختر التنسيق الذي يناسبك حيث سيظهر لك ثلاثة خيارات، هي: (تنسيق JPEG)، و(تنسيقا JPEG، و RAW)، و(تنسيق RAW).

4- ويدجت جديد للبطارية:

يوفر إصدار واجهة (One UI 5.1) ويدجت جديدًا للبطارية يوضح لك مستوى البطارية الحالي لهاتفك والأجهزة المتصلة به مثل: السماعات والساعة الذكية وأي أجهزة أخرى متصلة. إنه مشابه لويدجت قفل شاشة آيفون، ولكنه متاح فقط للشاشة الرئيسية.

يعرض لك ويدجت البطارية حالة البطارية لأربعة أجهزة بشكل افتراضي، ولكن يمكنك تغيير حجمها لتناسب ما يصل إلى ثمانية أجهزة.

5- إزالة خلفية الصور بنقرة واحدة:

قدمت سامسونج في واجهة (One UI 5.1) ميزة جديدة تُسمى (Image Clipper) في تطبيق المعرض (Gallery)، توفر لك أسهل الطرق لتحرير الصور وإزالة خلفياتها بنقرة واحدة.

كل ما عليك فعله لاستخدام هذه الميزة هو فتح الصورة التي تريد تحريرها، ثم اضغط مع الاستمرار على الصورة وبالتحديد على الجزء الذي تريد فصله سواء كان شخصًا أو أي شيء آخر، سترى نافذة منبثقة تطلب منك النسخ أو المشاركة، أو أو حفظها كملف منفصل.

أو يمكنك سحب الجزء الذي تريد فصله من الصورة وإفلاته في أي مكان في الهاتف، تمامًا كما يمكنك سحب أي صورة أخرى. يتضمن ذلك سحبه إلى أي تطبيق في الهاتف إذ يمكنك سحبه إلى تطبيق الملاحظات أو الرسائل كما تحب.

تعتمد هذه الميزة على التعلم الآلي لتعرّف أشياء معينة في صورك، مثل: المعالم الشهيرة والزهور والنباتات وبعض سلالات الحيوانات الأليفة وحتى الطيور والحشرات.