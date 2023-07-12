أبرز ميزات هاتف هواوي Mate X3 القابل للطي

يتميز هاتف (Mate X3) الذي أطلقته شركة هواوي في الأسواق خلال شهر مايو الماضي بالعديد من الميزات القوية التي تجعله منافسًا قويًا لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold4، فهو يأتي بتصميم مميز، وكاميرات بمواصفات ممتازة، وبطارية بسعة 4800 ميلّي أمبير/ الساعة بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى التي سنوضحها فيما يلي:

التصميم المميز:

يمتاز هاتف هواوي Mate X3 القابل للطي بأنه أخف وزنًا من منافسيه، إذ يزن نحو 240 جرامًا، أي أخف بمقدار 24 جرامًا مقارنةً بهاتف سامسونج Galaxy Z Fold4. كما يمتاز الهاتف بسماكته التي لا تتجاوز 5.3 ملم حينما يكون مفتوحًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن Mate X3 هو أول جهاز قابل للطي ليس من إنتاج شركة سامسونج يدعم تصنيف الحماية من الماء والغبار تمامًا مثل Galaxy Z Fold4، فهو مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IPX8.

الشاشات الكبيرة:

مع أن حجمه صغير نسبيًا مقارنةً بالهواتف القابلة للطي الأخرى، إلا أن Mate X3 يحتوي على زوج من الشاشات الكبيرة جدًا. إذ يبلغ قياس الشاشة الخارجية 6.4 بوصات وبدقة قدرها 2504 × 1080 بكسل. أما الشاشة الداخلية فهي بمقاس 7.85 بوصات وبدقة 2496 × 2224 بكسل.

كاميرات بمواصفات ممتازة:

يحتوي هاتف هواوي Mate X3 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة (f/1.8)، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة (f/3.4) وهي مخصصة لتصوير العمق مع معدل تقريب قدره 5x، والثالثة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة (f/2.2) وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي ثنائية العدسات بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة (f/2.4)، وكل واحدة منها موجودة في شاشة، إذ توجد واحدة في الشاشة الداخلية، والثانية موجودة في الشاشة الخارجية، مما يتيح لك التقاط الصور الذاتية بسهولة أثناء فتح الهاتف أو طيه.



المعالج القوي:

يعمل هاتف هواوي Mate X3 بمعالج من نوع (Snapdragon 8+ Gen 1) الثُماني النوى والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730). وبرمجيًا يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل Harmony OS 3.1 التابع لشركة هواوي، لكنه يفتقر إلى خدمات وتطبيقات جوجل مع عدم إمكانية الوصول إلى متجر Google Play.

البطارية والشحن:

يضم هاتف هواوي Mate X3 بطارية بسعة 4,800 ميلّي أمبير/الساعة وتدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 واط. ويحتوي هذا الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، مع ثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE فقط، وذلك بالنظر إلى أن الشركة ممنوعة من شراء مودمات الجيل الخامس 5G.

السعر:

هاتف Mate X3 القابل للطي متاح في المملكة العربية السعودية، الإصدار ذا ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 512 جيجابايت بسعر 7699 ريالًا سعوديًا. وعند شرائه ستحصل معه على ساعة هواوي (WATCH GT 3 Pro) مجانًا.

