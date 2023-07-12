آبل تطلق متجرًا إلكترونيًا في الصين عبر منصة وي شات

أطلقت آبل متجرًا إلكترونيًا في الصين يمكن الوصول إليه عبر تطبيق وي شات WeChat الشهير المملوك لشركة تينست التقنية، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

ويعتبر وي شات WeChat تطبيق المحادثة الفورية الأشهر داخل الصين، إذ يزيد عدد مستخدميه عن 1.2 مليار مستخدم، وسيكون متجر آبل الإلكتروني متاحًا عبر التطبيق من خلال برنامج مصغر “Mini-program” يُمكن إضافته إلى التطبيق.

وتعتبر البرامج المصغرة ملحقات يمكن لمستخدمي وي شات إضافتها للتمتع بخدمات التجارية الإلكترونية والبث الحي فضلًا عن الخدمات المالية وخدمات التوصيل للمنازل وغيرها.

وسيكون بإمكان المستخدمين شراء كافة منتجات آبل من المتجر الإلكتروني عبر منصة وي شات مثل هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك وغيرها، مع التمتع بشحن مجاني عند الطلب، وبعض المستخدمين سوف يمكنهم الدفع مقابل التوصيل في غضون 3 ساعات فقط، بالإضافة إلى برنامج استبدال الأجهزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة آبل لزيادة المبيعات في الصين عبر التوجه إلى منصة وي شات الأكثر انتشارًا بين أوساط المستهلكين الصينيين.

وبحسب ما ذكرت رويترز، فإن آبل بالفعل لديها متجر على منصة “علي بابا”، كما أن متجر JD.com وهو ثاني أكبر متجر إلكتروني في الصين، يعتبر الوكيل الرسمي لآبل هناك.

وكانت مبيعات آبل في الصين قد انخفضت في الربع الأول من العام الجاري بواقع 5% على أساس سنوي، مسجلةً أكبر انخفاض منذ عام 2014، وفقًا للبيانات المنشورة من مؤسسة Counterpoint Research ﻷبحاث السوق.

ومع ذلك، فإن آبل تمتلك الحصة السوقية الأكبر في الصين حاليًا، حيث شكلت مبيعاتها نحو 20% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري.