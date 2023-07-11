نوثينج تعلن رسميًا عن هاتفها الجديد فون (2) … عاجل

أعلنت شركة (نوثينج) Nothing اليوم الثلاثاء رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد فون (2)، وذلك بعد أشهر من التسريبات والتشويقات.

ويأتي هاتف فون (2) الجديد بعدد من التحسينات على الجيل الأول الذي وُصف بأنه الهاتف الأوروبي الذي حظي بأكبر اهتمام عالمي على الإطلاق بعد آيفون.

وقد يبدو فون (2) مماثلًا لهاتف فون (1)، ولكن الجهاز الجديد يمتاز بظهر مُدوَّر مما يجعله مريحًا للحمل. وحصلت واجهة (جليف) Glyph على تحديث أيضًا، وهي تتألف الآن من 11 شريط LED مجزأ مع 33 منطقة إضاءة LED إجمالية.

وتوفر الواجهة الآن حالات استخدام جديدة للإشعارات، مثل: التحكم في مستوى الصوت، ومؤشرات المؤقت.

ويمكن للمستخدمين تعيين تطبيقات محددة إلى ضوء LED العلوي الأيسر لإشعارات (جليف) الأساسية، التي ستظل مضاءة حتى يُستبعد الإشعار من قائمة الإشعارات.

وتعتزم شركة (نوثينج) أيضًا فتح حزمة تطوير البرامج SDK وواجهة برمجة التطبيقات API لواجهة (جليف) للمطورين، لذلك من المحتمل أن نرى المزيد من حالات الاستخدام الذكية في المستقبل.

ويُقدِّم هاتف فون (2) الجديد شاشة من نوع (إل تي بي أو أولد) LTPO OLED بقياس 6.7 بوصات وبدقة +FHD، ومعدل تردد قدره 120 هرتزًا.

ومع الجيل الثاني من الهاتف، أصبح ثقب الكاميرا الأمامية يقع في منتصف أعلى الشاشة، وهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع حساس من نوع (سوني آي إم إكس615) Sony IMX615، ودعم تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع حساس (سوني آي إم إكس 890) Sony IMX890 مع تقنية التثبيت البصري وتقنية التثبيت الإلكتروني، بالإضافة إلى وضعين مُحدَّثين للمجال الديناميكي العالي HDR وتسجيل الحركة Motion Capture.

ويمتاز الهاتف بأن كاميرا التصوير الفائق العرض تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع حساس (سامسونج جي إن1) Samsung JN1، وذلك على غرار الجيل الأول، ولكن مع قدرات متطورة للتصوير بالمجال الديناميكي العالي HDR.

ويحتوي فون (2) على شريحة ثمانية النوى من نوع (سنابدراجون 8 بلس الجيل 1) Snapdragon 8 + Gen 1 من شركة كوالكوم، وذلك بدلًا من شريحة (سنابدراجون 778جي بلس) Snapdragon 778G+ في فون (1).

ويقدم الجهاز ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ومع الهاتف الجديد، أصبحت سعة البطارية 4,700 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 45 واطًا وتقنية الشحن اللاسلكي باستطاعة 15 واطًا.

وبرمجيًا، يعمل فون (2) بواجهة المستخدم (نوثينج أو إس 2.0) Nothing OS 2.0 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل، وهي تأتي مع تحسينات جديدة.

ويأتي هاتف (ثونينج) الجديد باللونين الأبيض والرمادي، وهو يتوفر بسعر يبدأ 599 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 699 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر 799 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت.

ويمكن طلب هاتف فون (2) الجديد من شركة (نوثينج) اعتبارًا من اليوم على أن يبدأ بيعه اعتبارًا من 17 تموز/ يوليو عبر موقع الشركة الإلكتروني nothing.tech.