مايكروسوفت تحذر من اقتراب انتهاء دعم تحديث 2021 من ويندوز 11

حذّرت شركة مايكروسوفت العملاء اليوم من أن عددًا من إصدارات نظام التشغيل ويندوز 11 مع تحديث عام 2021 ستصل إلى نهاية الخدمة في غضون ثلاثة أشهر، وذلك في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وينطبق هذا على إصدارات نظام ويندوز 11 التي أُطلقت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وهي: (هوم) Home، و(برو) Pro، و(برو إديوكيشن) Pro Education، و(برو فور وركسيتشنز) Pro for Workstations.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية يوم الاثنين في منشور على مدونتها: «لن تتلقى هذه الإصدارات تحديثات الأمان بعد 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023».

وأضافت الشركة: «سوف يوجّه العملاء الذين يتصلون بـ (دعم مايكروسوفت) Microsoft Support بعد هذا التاريخ لتحديث أجهزتهم إلى أحدث إصدار من ويندوز 11 للحفاظ على الدعم».

وبعد تاريخ انتهاء الخدمة، لن تتلقى الأجهزة العاملة بتحديث عام 2021 من نظام ويندوز 11 مع إصداري (هوم) و(برو) تحديثات الأمان والجودة الشهرية مع إصلاحات وتصحيحات للأخطاء المكتشفة ومشكلات الأمان المكتشفة حديثًا.

يُشار إلى أن إصدارات متعددة من تحديث عام 2021 من نظام التشغيل ويندوز 10 وصلت أيضًا إلى نهاية الخدمة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتوفر مايكروسوفت أيضًا للمستخدمين قائمة بجميع المنتجات التي سوف تصل إلى نهاية الدعم أو سوف يُوقف العمل بها في الأشهر المقبلة.

ويمكن للعملاء الرجوع إلى (الأسئلة الشائعة بشأن دورة حياة ويندوز) Windows Lifecycle FAQ، وأداة البحث في (نهج دورة الحياة) Lifecycle Policy للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تواريخ انتهاء الخدمة المحددة لنظام ويندوز.

يُشار إلى أن مايكروسوفت بدأت منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إتاحة تحديث عام 2022 من نظام ويندوز 11 لعامة المستخدمين، التي تفي أجهزتهم بالمعايير.

ويمكن للمستخدمين تأكيد أهلية الترقية إلى نظام ويندوز 11 عن طريق التحقق من مواصفات ويندوز 11، والميزات ومتطلبات الحاسوب، أو بمساعدة تطبيق PC Health Check.

والجدير بالذكر أن مايكروسوفت تفرض أيضًا تثبيت هذا التحديث في الأنظمة التي تعمل حاليًا بتحديث عام 2021 من نظام ويندوز 11، الذي يقترب بسرعة من تاريخ انتهاء الخدمة الخاص به.