تتمتع منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من المزايا التي تسمح للمبدعين ببناء جمهور كبير. وبالنسبة لأصحاب العمل الحر يمكنهم الاستفادة من هذه المنصات في تنمية عملهم وجذب العملاء المحتملين بسهولة.

ولكن قبل أن تبدأ باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لعملك المستقل، من الضروري فهم إيجابيات وسلبيات كل منصة. كما يجب التفكير أيضًا في مجال عملك، فغالبًا ما يكون للمصور المستقل أو مصمم الجرافيك احتياجات مختلفة عن احتياجات الكاتب.

في هذا المقال، سنتعرف كيف يستفيد أصحاب العمل الحر من منصات التواصل الاجتماعي لتنمية عملهم؟



1- تويتر:

تويتر من أشهر منصات التواصل الاجتماعي القائمة على النصوص، وهي المكان الذي تجري فيه العديد من المناقشات عبر الإنترنت، وتُنشر فيه المواضيع الإخبارية الجارية.



وعند استخدام تويتر، ستجد عدة أنواع من المجتمعات. بالإضافة إلى ذلك، يوجد العديد من المحترفين المتميزين الذين قد يرغبون في توظيفك، ويمكنك الاتصال بهم مباشرة إذا كنت مهتمًا بالعمل معهم.

ومن خلال مشاركة منشورات في مجال عملك كعامل مستقل، يمكنك أيضًا بناء جمهور قد يشتري لاحقًا المنتجات والخدمات التي تنشئها.

2- لينكدإن:

تُعد منصة لينكدإن من أبرز منصات للبحث عن وظائف، وهي مُلتقى للمحترفين في جميع المجالات حيث يناقشون العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل. لذلك، يمكنك الاستفادة من لينكدإن لتحسين حياتك المهنية كعامل مستقل.

في لينكدإن، يمكنك تخصيص حساب شخصي لعرض مهاراتك وخبراتك السابقة، ومن خلاله يمكنك مشاركة روابط لنماذج من عملك في مواقع الويب. بالإضافة إلى ذلك، لديك القدرة على مشاركة التحديثات المهمة في مجال عملك مثل: المقالات التي نشرتها آخرًا في الموقع الذي تعمل به.

3- إنستاجرام:

بالنسبة للعاملين في مجال التصوير والتصميم والفنون، قد يكون إنستاجرام هو المكان المثالي لتطوير عملهم وزيادة الجمهور. فبالإضافة إلى إمكانية مشاركة الصور لأعمالك في إنستاجرام، يمكنك أيضًا مشاركة مقاطع فيديو قصيرة (Reels). وتسمح هذه الطرق بعرض أعمالك الفنية بطريقة جذابة، وباستخدامها يمكنك أيضًا إنشاء محتوى تعليمي في مجال عملك.

وفي حين أن إنستاجرام رائع للمصورين والفنانين، يمكن أيضًا للكُتّاب استخدامه. على سبيل المثال: يمكنك مشاركة أحدث منشورات مدونتك في القصص (Stories)، أو التحدث عن ملخص لمقال معين في مقطع فيديو قصير.

4- فيسبوك:

تستخدم العديد من الشركات منصة فيسبوك لتوفير معلومات عنها وعن منتجاتها لجمهورها. وإذا كنت عاملًا مستقلاً، يمكنك إنشاء صفحة لمشاركة أحدث المشاريع مع العملاء. وشيء آخر مميز في فيسبوك هو أنه يمكنك التواصل مع الآخرين في مجموعات مختلفة، وقد تجد أيضًا وظائف مناسبة لك.

5- يوتيوب:

لدى يوتيوب مليارات المستخدمين شهريًا وهو مكان رائع للعثور على موارد لجميع الموضوعات، بالإضافة إلى إمكانية الترويج لمنتجاتك وخدماتك المستقلة في قناتك الخاصة.

يمكنك التحدث عن أي شيء تقريبًا في يوتيوب، وعرض المحتوى بطرق مختلفة، ومع الاستمرار في إنشاء محتوى مميز يمكنك استقطاب جمهور كبير مما يوفر لك فرصًا لتطوير عملك. وعندما تصل إلى المتطلبات اللازمة للاشتراك في AdSense، يمكنك إضافة مصدر دخل آخر عبر هذه الخدمة.

7- بنترست:

Pinterest هو المكان المناسب للعديد من الأشخاص الذين يبحثون عن الإلهام، وهو تطبيق رائع لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة التي تتحدث عن موضوعات مختلفة. كما يمكنك جذب الزوار إلى موقع الويب الخاص بك بعد إنشاء حساب في بنترست، بالإضافة إلى اكتشاف نصائح وحيل مفيدة تساعدك في تنمية عملك.

الخاتمة:

بغض النظر عن منصات التواصل الاجتماعي التي تختارها كمستقل، ستحتاج إلى التفكير في المزايا والعيوب المرتبطة بها. ويجب عليك أيضًا التفكير في نوع العمل الحر الذي تقوم به، لأنه من الأفضل أحيانًا استخدام المنصات القائمة على الصور والفيديوهات بدلاً من المنصات التي تعرض محتوى نصيي.

وعند اختيار منصات التواصل الاجتماعي التي ترغب في استخدامها كعامل مستقل، ركز في تنمية عملك في واحدة أو اثنتين على الأكثر في البداية. بهذه الطريقة، يمكنك تركيز جهدك فيها لبناء وجودك عبر الإنترنت، ثم البدء باستخدام منصات أخرى تدريجيًا.