كيف تحذف حسابك في Threads دون حذف حساب إنستاجرام؟

حقق تطبيق (ثردز) Threads المنافس الجديد لتويتر أكثر 100 مليون مستخدم خلال خمسة أيام من إطلاقه فقط، بحسب ما قاله (زوكربيرج) الرئيس التنفيذي لشركة ميتا في منشور له عبر التطبيق أمس.

وبذلك أصبح تطبيق (Threads) أسرع التطبيقات نموًا في التاريخ، إذ إن (ChatGPT) – الذي تميز بكونه المنتج التقني الأسرع نموًا – قد وصل إلى 100 مليون مستخدم في شهرين، بالرغم من الهوس بالذكاء الاصطناعي الذي نشهده حاليًا.

ولكن تطبيق (Threads) يفتقر إلى الكثير من الإعدادات والميزات؛ بالرغم من هذه الانطلاقة القوية، منها: عدم وجود قسم مخصص للموضوعات الرائجة (Trends)، عدم دعم الصور المتحركة، عدم وجود ميزة الوسوم (Hashtags)، بالإضافة إلى عدم إمكانية حذف حسابك في التطبيق دون حذف حساب إنستاجرام.

وقد صرح (آدم موسيري)، رئيس إنستاجرام، أن تطبيق (Threads) يعتمد على حساب إنستاجرام، وأنه لا توجد حاليًا طريقة لحذف حسابك في التطبيق دون حذف حساب إنستاجرام، ولكن الشركة تعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت.

ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك ترك تطبيق (Threads)، وأنه لا يمكنك حذف جميع بياناتك التي تظهر للجمهور دون حذف حسابك في إنستاجرام، إذ يوجد بعض الحيل التي تساعدك في ذلك.

إليك كيفية حذف حسابك في Threads دون حذف حساب إنستاجرام:

1- احذف المحتوى يدويًا:

إذا كنت لا تريد أن يظهر ما نشرته عبر تطبيق (Threads) لأي شخص، فيمكنك حذف كل شاركته عبر التطبيق يدويًا، كما يمكنك حذف جميع المعلومات الشخصية في سيرتك الذاتية، وتأكد من حذف جميع متابعيك أيضًا.

لحذف المنشورات يدويًا؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Threads) في هاتفك.

اضغط على أيقونة حسابك الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى كل منشور، ثم اضغط على خيار (حذف) Delete.

2- اجعل حسابك خاصًا:

إذا كنت لا تريد القيام بخطوة حذف المنشورات التي شاركتها يدويًا، ولكنك لا تزال ترغب في ظهورها للجميع، فإن أفضل خيار أمامك هو جعل حسابك خاصًا.

انتقل إلى تطبيق (Threads) في هاتفك.

اضغط على أيقونة حسابك الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى.

اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.

فعّل خيار (حساب خاص) Private Profile؛ بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

3- أَلْغِ تنشيط حسابك:

تتيح لك الحلول السابقة الاحتفاظ بحسابك في تطبيق (Threads) مع ضمان عدم ظهور أي شيء فيه للجمهور، ولكن إذا كنت لا تريد الظهور في التطبيق نهائيًا الآن، فسيتعين عليك إلغاء تنشيط حسابك.

انتقل إلى تطبيق (Threads) في هاتفك.

اضغط على أيقونة حسابك الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى.

اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (الحساب) Account.

اضغط على خيار (إلغاء تنشيط الحساب) Deactivate Profile، ثم اضغط على زر (إلغاء تنشيط حساب ثريدز) Deactivate Threads profile الذي يظهر لك في أسفل الشاشة.

ولكن ضع في اعتبارك أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى حذف بياناتك نهائيًا من خوادم شركة ميتا، ولكنها ستظل موجودة في الخوادم وجاهزة للفهرسة مرة أخرى إذا قررت تنشيط الحساب مرة أخرى، ولكن على الأقل لن يكون حسابك متاحًا للجمهور، لن يظهر في نتائج البحث. كما تتيح لك الخطوة استعادة حسابك في أي وقت تريده، ببساطة عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى.