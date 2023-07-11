شركة أردنية ناشئة تطوع الذكاء الاصطناعي لتسهيل توظيف الشباب

دشن الرياديان الأردنيان خالد الأحمد ومهند التصلق حديثًا شركة ريادية تقوم على منصة رقمية تهدف في خطوطها العامة إلى مساعدة الشباب الباحثين عن فرص عمل في إيجاد الوظائف المناسبة لهم للمساهمة في حل مشكلة البطالة في بلد بلغت نسبة البطالة فيه خلال الربع الأول من العام الحالي 21.9%.

وتحمل المنصة اسم (منصة مجتمع) Mujtama.ai وهي عبارة عن موقع إلكتروني متاح اليوم عبر شبكة الإنترنت مع أفكار مستقبلية لإطلاق تطبيق خاص بها للهواتف الذكية.

وتقوم المنصة على خدمة رئيسية تساعد الشباب في تقييم حساباتهم في منصة (لينكدإن) LinkedIn الاجتماعية المهنية وبيان نقاط الضعف والقوة فيها لجعل وجودهم في هذه المنصة أكثر جدوى، إذ تُعد هذه المنصة واحدة من أهم المنصات في مجال توصيل المستخدمين بالمؤسسات الباحثة عن موظفين.

وفي هذا الصدد قال خالد الأحمد الشريك المؤسس في المنصة: “إن منصة مجتمع عبارة عن مشروع ريادي مبتكر يهدف في الأساس إلى مساعدة الأفراد في تحسين وجودهم عبر الإنترنت واستغلال الفرص الكبرى عبر منصة (لينكدإن)، بالإضافة إلى المساعدة بشكل عام في إيجاد وظائف للشباب والحل في مشكلة البطالة”.

وبين (الأحمد) أن المنصة تقوم على خدمة رئيسية مجانية وهي تقييم حساب لينكدإن بنسبة مئوية تحدد نقاط القوة والضعف في الحساب، إلى جانب ميزة أخرى من خلالها يستطيع المستخدم تطوير حسابه في لينكدإن باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن خطة المنصة تشمل تقديم خدمات جديدة خلال الشهور المقبلة منها: مساعدة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كتابة سيرة ذاتية محكمة ووفقا لمعايير عالمية من خلال المعلومات والبيانات المتوافرة عن المستخدم في منصة لينكدإن الاجتماعية. مما يمكّن المستخدمين من إنشاء سير ذاتية ممتازة بسهولة تتناسب مع أهدافهم المهنية المحددة

وقال الأحمد إن المنصة ستقدم فيديوهات تحضير لمقابلات العمل، وتزوّد المستخدمين بالمهارات والثقة اللازمة للتفوق في المقابلات القادمة. ومع الإدراك المتزايد لأهمية التعلم المستمر وتطوير المهارات، كما ستقدم Mujtama.Ai أيضًا منصة للوصول إلى الموارد التعليمية ودورات تطوير المهارات المهنية، مما يعزز فرص المستخدمين في حياتهم المهنية.

وفقًا للإحصائيات الحديثة، يوجد نحو 960 مليون مستخدم لمنصة لينكدإن في جميع أنحاء العالم، مع نحو 50 مليون مستخدم يعيشون في البلدان العربية. في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، يكون 88% من الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا نشطين عبر لينكدإن، مما يدل على أهميتها كأداة للتواصل بين المحترفين في المنطقة.

كما تستخدم نسبة 21.30% من القوى العاملة في الأردن منصة لينكدإن بشكل نشيط، أي نحو 1.5 مليون مستخدم.

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في عدد مستخدمي لينكدإن، حيث ينضم 100,000 مستخدم جديد إلى المنصة كل شهر، مما يشير إلى انتشار اتجاه يتبناه المحترفون نحو هذه المنصة.

بالإضافة إلى ذلك؛ أكد (الأحمد) أن المنصة بصفة عامة، تسعى إلى تحسين ملفات مليون مستخدم عربي موجودين عبر منصة لينكدإن، بهدف فتح أبواب الفرص المهنية المحسّنة. ومن خلال استغلال قوة التكنولوجيا والإمكانات الهائلة المتاحة عبر لينكدإن، تهدف Mujtama.Ai إلى تقليل الفجوة بين المحترفين العرب الموهوبين والفرص التي تنتظرهم.

ومع استمرار نمو الشركة وحصولها على تفاعل إيجابي في نظام التكنولوجيا العربي، يتعهد الرياديان خالد ومهند بتنمية الجيل القادم من المحترفين العرب وتمكينه. ومن خلال Mujtama.Ai، يقومون بتكوين مجتمع نابض بالحياة من الأفراد ذوي التوجه والتفاني نفسه، الذين يسعون لاكتشاف إمكاناتهم الحقيقية وتحقيق تطلعاتهم المهنية.