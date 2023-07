جامعة كاوست تستخدم الذكاء الاصطناعي للحفاظ على أسماك البحر الأحمر

تستورد المملكة العربية السعودية حاليًا نحو 60% من الأسماك المستهلكة، ولكن الحكومة تكثف جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وقد استثمرت بالفعل بشكل كبير في الاستزراع السمكي؛ لتعويض التراجع في صيد الأسماك في البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، وضمن المشاريع التي تدعمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، تُجرى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) البحوث العلمية حول كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة الصيد، وتأمين مستقبل هذا المصدر الغذائي الحيوي.

طور الدكتور (أندرو تيمبل) Andrew Temple باحث ما بعد مرحلة الدكتوراه في جامعة كاوست، أداة تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتصنيف الأسماك وفقًا لقيمتها الاقتصادية وسرعة نمو أعدادها، يسهم استخدام هذه التقنية في مساعدة صناع القرار والباحثين على تحديد الأنواع المعرضة للخطر، بهدف الحفاظ على أسماك البحر الأحمر بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 لإنتاج الأغذية المستدامة.

يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تؤدي دورًا في تقييم استدامة الأسماك من خلال أساليب مختلفة تعتمد على البيانات، إذ يمكن لتلك الخوارزميات تحليل كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بتجمعات الأسماك وممارسات الصيد والعوامل البيئية. ومن خلال معالجة هذه البيانات يمكن تحديد الأنماط والاتجاهات التي تساعد في تقييم استدامة مصايد الأسماك.

كما تطبق تقنيات مثل التعلم الآلي على البيانات التاريخية لتطوير النماذج التنبئية لتقدير مستويات المخزون السمكي في المستقبل، وتقييم تأثير ممارسات الصيد، والتنبؤ باستدامة مصايد الأسماك بمرور الوقت.

ومن خلال دمج البيانات من مصادر مختلفة، بما يشمل: سجلات الصيد وأنظمة مراقبة السفن ومعلومات السوق، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تحديد أنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة وتقديم رؤى حول استدامة سلسلة التوريد الشاملة.

يعترف الباحث (تمبل) بأنّ قطاع الصيد يعاني من الكثير من المشكلات، ولكن معظم الأنواع التي لدينا بيانات موثوقة عنها تُصطاد بشكل مستدام. ويضيف: “ثمَّة أنظمة إدارة فعالة في أماكن مثل أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، وتصطاد أنواع مثل التونة بشكل مستدام في معظم الدول”.

مع ذلك، فإن إدارة الصيد في البحر الأحمر محدودة؛ حيث يتسارع انخفاض الأنواع الشعبية، مثل: سمك هامور (غروبر) وسمكة نابلوين (humphead wrasse). يقول تمبل “الدافع الاقتصادي لصيد هذه الأسماك الكبيرة عالٍ جداً”، ويلفت محذرًا إلى أنه يجدر بمعظم الصيادين القلق بشأن الوضع الحالي، وليس فقط بخصوص الـ 20 عاماً المقبلة”.

وتستهدف المملكة العربية السعودية – من خلال رؤية 20- مكافحة سوء التغذية من خلال إنتاج الأغذية المستدامة. وفي هذا الصدد، يطور (تمبل) أداة بسيطة تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي؛ لتصنيف الأسماك حسب قيمتها الاقتصادية، ومدى سرعة نمو أعدادها.

