جامعة أبوظبي الـ 58 عالميًا ضمن قائمة أفضل الجامعات الناشئة لعام 2023

حصلت جامعة أبوظبي على المرتبة 58 – من بين 963 جامعة في 78 دولة حول العالم – ضمن قائمة أفضل الجامعات الناشئة على مستوى العالم لعام 2023 وفقاً لـ”تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الحديثة”، وذلك في أول مشاركة لها في هذه الفئة.

كما تبوأت الجامعة المركز الرابع كأفضل مؤسسة أكاديمية على مستوى دولة الإمارات من بين 10 جامعات، والسادسة على مستوى المنطقة من بين 167 جامعة من 15 دولة، في إنجاز آخر يُتوج جهود الجامعة البارزة في التعليم والبحث العلمي والأوساط الأكاديمية.

وحققت جامعة أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية تطورًا كبيرًا عبر مختلف برامجها وتخصصاتها، وأظهرت أداءً رفيع المستوى في مجال التدريس وتقنياته، كان كفيلاً بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدولة والثانية في المنطقة، بالإضافة إلى حصدها المركز الثاني للاقتباسات من الأبحاث العلمية للجامعة وكذلك لمؤشر النظرة الدولية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: “نعتز بهذا الإنجاز الجديد الذي حققته الجامعة عن جدارة في “تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة” المرموق لعام 2023 وهو إنجاز يجسد الالتزام الراسخ لأعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يبذلون قصارى جهدهم لتزويد طلابنا بما يحتاجونه من مهارات وأساليب تعليمية متطورة لتمكينهم من تحقيق التفوق في مستقبلهم المهني وأن يصبحوا قادة ناجحين في مجال عملهم”.

وأكد التزام جامعة أبوظبي بتقديم برامج نوعية معتمدة عالميًا ومواصلة الاستثمار في البحث العلمي لتحفيز الابتكار وغرس ثقافة التفكير الإبداعي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ووفق “تصنيف التايمز للتعليم العالي”، حازت جامعة أبوظبي على عدة مراكز متقدمة لتميزها في التدريس والبحث العلمي والمناهج وغيرها، ووضعت هذه التصنيفات الجامعة ضمن أفضل ثلاث جامعات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبوأت المرتبة الأولى محلياً في مجال التدريس والثانية إقليميًا، وحلت في المركز الـ 14 عالميًا بأعلى نسبة في أعداد طلبتها الدوليين.

وتشتهر جامعة أبوظبي ببرامجها ومناهجها المتطورة والمعتمدة دوليًا، ويتمتع خريجوها بفرص توظيف عالية مع تصدرهم مؤشر توظيف الخريجين في دولة الإمارات وفقًا لتصنيفات ” التايمز للتعليم العالي”، بينما تحتل الجامعة المرتبة الثانية في الدولة والعاشرة عالميًا من حيث النظرة الدولية.

كذلك صُنفت جامعة أبوظبي أخيراً في المرتبة 59 كأفضل جامعة وفق “تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا لعام 2023″، حيث تنافست مع أكثر من 669 جامعة من 31 دولة. وجاءت ضمن أفضل أربع جامعات في دولة الإمارات والأولى في مجال التدريس.

وتمضي جامعة أبوظبي قدمًا في حصدها العديد من الاعتمادات والإشادات الدولية بالتزامن مع طرحها الدائم لبرامج تنافسية ومعتمدة تتماشى مع الأجندة الوطنية لحكومة الدولة، وتنسجم مع متطلبات أعلى التصنيفات الأكاديمية العالمية، الأمر الذي وضعها محل تقدير دولي لمناهجها المميزة، وبيئة التعلم المبتكرة، والتعليم العالمي المستوى.