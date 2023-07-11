تقرير: سوق الحواسيب العالمي مستمر في الانخفاض لجميع الشركات ما عدا واحدة

أظهرت بيانات من (كاناليس) Canalys أن التراجع في شحنات أجهزة الحاسوب الشخصية العالمية تباطأ في الربع الثاني من العام الحالي.

وأظهر تقرير شركة الأبحاث تفوقًا لشركة آبل على غيرها من شركات تصنيع الحواسيب الشخصية بعد تحقيق قفزة بنسبة 51 في المئة بفضل الطلب القوي على حاسوب (ماك بوك أير) MacBook Air الذي أُطلق حديثًا مع مقاس 15 بوصة الجديد.

ويعزز التقرير العلامات المبكرة للتعافي في الصناعة، الذي كان يعتمد على جولة جديدة من ترقيات الأجهزة التي فعلها المستهلكون والشركات بعد الركود الذي حدث بعد وباء كورونا.

وقالت (كاناليس) إن سوق أجهزة الحاسوب الشخصية في جميع أنحاء العالم انخفض بنسبة 12 في المئة في الربع الثاني من عام 2023، وهو انخفاض أقل بكثير من الانخفاضات التي تجاوزت 30 في المئة في الربعين السابقين.

وقال (إيشان دوت)، المحلل الرئيسي في (كاناليس): «هناك مؤشرات على أن العديد من المشكلات التي أثرت في القطاع بدأت في الانحسار».

وحققت شركة آبل أكبر نمو بين الشركات الرئيسية لتصنيع أجهزة الحاسوب الشخصية، ذلك أن شحناتها من الحواسيب وصلت إلى 6.8 ملايين وحدة وتوسعت حصتها في السوق إلى 11 في المئة من 6.4 في المئة في العام السابق، وذلك بعد أن خفت عقبات سلسلة التوريد، بالإضافة إلى استفادة الشركة من الطلب على (ماك بوك أير) الجديد.

وسجلت رائدة سوق الحواسيب الشخصية لينوفو انخفاضًا في الشحنات بنسبة 18.1 في المئة، وهو أقل من الانخفاض الذي سجلته الشركة الصينية بنسبة 30.3 في المئة في الربع السابق. كما شهدت شركتا (إتش بي) HP، و(ديل) Dell الأمريكيتان انخفاضًا أقل مقارنة بالربع السابق.

وقال (كيرين جيسوب)، محلل الأبحاث في (كاناليس): «انخفضت مستويات المخزون بدرجة كبرى في الربع الثاني».

وأضاف: «من المقرر أن تتحسن جميع قطاعات العملاء بالتتابع للمدة المتبقية من عام 2023، وذلك وسط دفعة أخيرة لتصحيحات المخزون والطلب الموسمي الأقوى في النصف الأخير من العام».

ومع ذلك، قالت (كاناليس) إنها تتوقع أن تكون شحنات 2023 أقل من 2022 حيث يعطي المستهلكون الأولوية للإنفاق على الضروريات في مواجهة التضخم المرتفع وتصاعد أسعار الفائدة.