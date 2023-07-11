انطلاق دورة تدريبية شاملة ومتخصصة في التعليق الصوتي والعمل الحر

يعقد المدرب الإعلامي المتخصص في التعليق الصوتي والعمل الحر “أحمد يونس أحمد” دورة تدريبية نوعية حضورية على الإنترنت، في مجال التعليق الصوتي والعمل الحر بعنوان “التعليق الصوتي.. من الصفر إلى الاحتراف”.

تُعقد الدورة التدريبية على مدار أكثر من 5 أشهر من التدريب والمتابعة، لتبدأ يوم السبت 15 يوليو بعون الله تعالى، وتنتهي مع نهاية ديسمبر من هذا العام.

تتكون الدورة التدريبية من أربعة مسارات تدريبية، هي الأساسيات، والفنون، والعمل الحر، وهندسة الصوت، بالإضافة إلى مسار خامس، هو المتابعة مع المتدرب بعد انتهاء التدريب.

في المسار الأول “أساسيات التعليق الصوتي”: يتعرف المتدرب كل الأمور المهمة التي تلزمه ليبدأ في التعليق الصوتي، مثل طبقات الصوت، وتمارين إطالة النفس وإحماء الصوت والجسد، واكتشاف النبرة الصحيحة، والنبر والتنغيم والتلوين، وغيرها من الأمور الهامة.

في المسار الثاني “فن أداء أنماط التعليق الصوتي”: يبدأ المدرب بالاستماع وتوجيه المتدرب في إلقائه لجميع أنماط التعليق الصوتي، مثل “الرد الآلي على الهاتف”، و”المواد التعليمية”، و”التمثيل الصوتي والدوبلاج”، و”الوثائقيات”، و”الكتب الصوتية وقصص الأطفال”، و”الإعلانات”، وغيرها من أنماط التعليق الصوتي المختلفة.

في المسار الثالث “مهارات العمل الحر”: يتعرف المتدرب جميع ما يلزم المستقل العامل في مجال التعليق الصوتي من مهارات للعمل الحر، مثل إدارة الوقت، والتعامل مع العملاء، والتسويق والتسعير. بالإضافة إلى الشبكات الاجتماعية مثل لينكدإن، ومنصات العمل الحر العامة والمتخصصة في التعليق الصوتي، الناطقة باللغة العربية والإنجليزية.

في المسار الرابع “هندسة الصوت”: يتعرف المتدرب مهارات هندسة الصوت باستخدام برنامج Adobe Audition لتحرير الصوت، مثل التسجيل والمونتاج والمكساج وغيرها، كما يتعرف مكونات استديو الصوت، وكيف يمكنه تكوين استديو صوت منزلي بأقل التكاليف.

في المسار الخامس “المتابعة الأسبوعية”: يتابع المدرب مع المتدربين في جلسات فردية وبشكل أسبوعي حتى نهاية الدورة التدريبية تطورهم بعد انتهاء التدريب، وتوجيههم في أي جزئية يحتاجون للتدرب عليها من جديد.

يذكر أن مدرب التعليق الصوتي أحمد يونس أحمد، هو إعلامي فلسطيني بدأ مهنته منذ 19 عامًا، وقد عمل مذيعًا في إذاعات محلية في فلسطين، ومديرًا لإذاعة القرآن الكريم التعليمية من غزة بفلسطين، ويعمل حاليًا مذيعًا ومنتجًا للنشرات الصوتية والمرئية في البوابة العربية للأخبار التقنية منذ عام 2012 بالإضافة إلى التعليق الصوتي بشكل حر. وقد درب أكثر من 200 مذيع ومعلق صوتي في العديد من مراكز التدريب والجامعات في فلسطين، بالإضافة إلى التدريب على الإنترنت.

هذا ويمكن الالتحاق بالدورة التدريبية “التعليق الصوتي من الصفر إلى الاحتراف”، عبر منصة سونديلز المتخصصة في التعليق الصوتي من هذا الرابط، أو من منصة فورلانسو المتخصصة في إدارة العمل عن بعد من هذا الرابط، حيث تبلغ تكلفة الدورة التدريبية على منصة سونديلز 399 دولارًا أمريكيًا، علمًا بأن التدريب سيكون 3 أيام في الأسبوع، ساعتان في كل لقاء، حضوريًا على الإنترنت.

كما يمكنكم متابعة حساب المدرب والمعلق الصوتي أحمد يونس أحمد على إنستاجرام أو لينكدإن، للاستفسار عن التدريب.

رابط الدورة على منصة سونديلز: https://bit.ly/3YoLIdT

رابط الدورة على منصة فورلانسو: https://bit.ly/vo-course

حساب المدرب على إنستاجرام: https://www.instagram.com/ahmedahmedvo/

حساب المدرب على لينكدإن: https://www.linkedin.com/in/ahmedahmedvo/