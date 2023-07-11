السعودية تشارك في أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2023

​​شاركت المملكة العربية السعودية في أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2023م، المنعقدة حاليًا في العاصمة السويسرية جنيف، بوفد ترأسه معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي وبحضور المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن ماجد بن خثيلة، وتعد دورة المجلس لعام 2023م هي الأولى للدول الأعضاء التي تم انتخابها في مؤتمر المندوبين المفوضين أواخر عام 2022م، حيث تستمر أعمال دورة المجلس حتى 03 محرم 1445هـ الموافق 21 يوليو 2023م.

وتأتي المشاركة الفاعلة والمؤثرة للمملكة في الاتحاد الذي يعد الجهة المتخصصة بالاتصالات والتقنية في الأمم المتحدة، ضمن أهدافها المتمثلة في دعم الاتحاد وتسخير إمكانياتها وخبراتها البشرية المتخصصة في مجالات الاتصالات والتقنية لدعم أنشطته، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع الاتصالات والتقنية، والعمل على مساعدة الدول الأعضاء عامة في الاتحاد والدول النامية خاصة.

وقد تُوِّجت هذه الجهود بثقة المجتمع الدولي في الدور الكبير الذي تلعبه المملكة في الاتحاد؛ إذ إن المملكة تحتفظ بعضويتها في مجلس الاتحاد منذ العام 1965م، وقد أُعيد ترشيحها في كل الدورات الانتخابية منذ ذلك التاريخ.

يشار إلى أن مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يضم 48 دولة منتخبة من ضمنها المملكة، وذلك من أصل 193 دولة عضوًا في الاتحاد، ويقوم المجلس بتسيير أعمال الاتحاد في الفترات التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، كما يتولى ضمن أدواره النظر في قضايا سياسات الاتصالات والتأكد من استجابة أنشطة الاتحاد وسياساته وإستراتيجياته لقطاع الاتصالات السريع التغير، إضافة إلى تسيير أعمال وبرامج الاتحاد والموافقة على ميزانيته.