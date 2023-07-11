أوبو تبدأ الإطلاق العالمي لهواتف Reno10

أعلنت شركة أوبو أواخر شهر أيار/ مايو الماضي عن سلسلتها الجديدة (أوبو رينو10) Oppo Reno 10 التي تحتوي على ثلاثة هواتف بمواصفات متقاربة، وهي: (رينو10) Reno10، و(رينو10 برو) Reno10 Pro، و(رينو10 برو بلس) +Reno10 Pro.

وخلال المدة الماضية، طرحت أوبو هواتف سلسلة (رينو10) في الصين، والآن بدأت إطلاقها في الأسواق العالمية، والبداية من ماليزيا.

وتقدم نسخة ماليزيا من هاتف (أوبو رينو10 برو بلس)، الذي يُعدّ الأقوى في السلسلة وينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة العليا، المواصفات ذاتها للنسخة الصينية، ومن ذلك: الشريحة الثمانية النوى من نوع (سنابدراجون 8 بلس الجيل 1)، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت.

ويأتي الهاتف أيضًا مع شاشة من نوع (10-بت أولد) بمقاس 6.74 بوصات وبمعدل تردد عالٍ قدره 120 هرتزًا، بالإضافة إلى دقة 2,772×1,240 بكسل. وهي تأتي مع حساس لبصمات الأصابع تحتها.

وعلى غرار النسخة الصينية، يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانية مخصصة لتصوير العمق بدقة عالية نسبيًا قدرها 64 ميجابكسل. وتأتي الكاميرا الثالثة المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4,700 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 باستطاعة 100 واط.

وبخلاف هاتف (رينو10 برو بلس)، فإن النسخة الماليزية من هاتفي (رينو10 برو) و(رينو10) تقدم مواصفات وتصميمًا مختلفًا عن النسخة الصينية.

ويبدأ الاختلاف من الشريحة التي تأتي في النسخة الصينية من نوع (سنابدراجون 778جي) في هاتف (رينو10) ومن نوع (دايمنسيتي 8200) في هاتف (رينو10 برو)، أما في النسخة الماليزية فهي تأتي من نوع (دايمنسيتي 7050) في الأول، ومن نوع (سنابدراجون 778جي) في الآخر.

ومن حيث التصميم، فإن النسخة الماليزية تبدو مشابهة في الأبعاد، ذلك أن الهاتفين يقدمان شاشة من نوع (أمولد) بقياس 6.7 بوصات مع معدل تردد قدره 120 هرتزًا ودقة +FHD، بالإضافة إلى معدل سطوع قدره 800 شمعة، وقد يصل إلى 950 شمعة لمحتوى HDR10 و +HDR10.

وتأتي شاشتا الهاتفين مع حساس لبصمات الأصابع تحتهما، ويحتوي هاتف (رينو10) على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة، وبسعة 4,600 ميلي أمبير في الساعة لهاتف (رينو10 برو)، ويدعم الأخير الشحن باستطاعة 80 واطًا في حين يدعم (رينو10) الشحن باستطاعة 67 واطًا.

يُشار إلى أن مواصفات الكاميرات للنسخة الماليزية من هاتفي (رينو10) و(رينو10 برو) هي ذاتها للنسخة الصينية، ومن ذلك أن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

ويقدم (رينو10) كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل الهاتفان بواجهة المستخدم (كلر أو إس 13.1) ColorOS 13.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13. ويقدمان ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، وذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 ميجابكسل لهاتف (رينو10)، وبحجم 12 جيجابايت لهاتف (رينو10 برو).

وتتوفر النسخة الماليزية من هاتف (رينو10) باللونين الرمادي والأزرق، وباللونين الرمادي والبنفسجي لهاتف (رينو10 برو).

هذا، وسيُباع هاتف (رينو10) بسعر يعادل 385 دولارًا أمريكيًا، وهاتف (رينو10 برو) بسعر يعادل 470 دولارًا أمريكيًا، وهاتف (رينو10 برو بلس) بسعر يعادل 750 دولارًا أمريكيًا.

وفتحت أوبو باب طلب الهواتف الثلاثة من خلال موقعها الرسمي، وذلك حتى 14 تموز/ يوليو الجاري، على أن يبدأ البيع في اليوم التالي.