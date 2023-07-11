أسباب قد تجعلك تتجنب الاشتراك في تطبيق Threads

كان توتير هو التطبيق المهيمن في مجال التدوينات النصية القصيرة منذ إطلاقه في عام 2006، ولكنه عاني من بعض المشكلات والتغييرات الإدارية في الفترة الأخيرة التي جعلت المستخدمين يبحثون عن بدائل له.

من ناحية أخرى، اكتسب Threads وهو تطبيق منافس لتويتر أصدرته شركة (ميتا) Meta يوم الخميس الماضي أكثر من 100 مليون مستخدم في خلال خمسة أيام من إطلاقه، مما جعله منافسًا قويًا لتويتر.

قد تفكر في البدء باستخدام ثردز، لكن قبل ذلك تجب معرفة بعض الأمور التي قد تجعلك تتجنب الاشتراك به وهي ما يلي:

1- يعتمد ثردز على إنستاجرام:

للتسجيل في Threads، تحتاج إلى إنشاء حساب في إنستاجرام، و بالنسبة لمليارات المستخدمين الذين لديهم بالفعل حساب إنستاجرام قد لا تكون هذه مشكلة، ولكن بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون فقط في مشاركة الصور والمنشورات النصية، فهذا يتطلب منهم تثبيت تطبيق آخر وهو إنستاجرام وليس ثردز وحده.

وإذا كنت من الأشخاص الذين يحبون إنستاجرام، وقررت تجربة ثردز فعليك معرفة أنه من غير الممكن حاليًا حذف حساب ثردز دون حذف حساب إنستاجرام.

2- مشكلات الخصوصية:

من خلال تطبيق Threads، تجمع شركة ميتا الكثير من البيانات عنك وعن جهازك، بخلاف النصوص والصور التي تشاركها مع أصدقائك في التطبيق.

لا يحتاج تطبيق خاص بالمدونات النصية إلى جمع كمية هائلة من المعلومات. ووفقًا لصفحة أمان البيانات الخاصة بتطبيق ثردز في متجر جوجل، قد يجمع هذا التطبيق معلومات عن سجل تصفح الويب الخاص بك، والتطبيقات الأخرى المثبتة في هاتفك، وتفاصيل الصحة واللياقة البدنية، والمعلومات المالية، ومعرفات الجهاز.

ويُعد جمع التطبيق لكم هائل من البيانات هو السبب الرئيسي وراء منع طرحه في دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن.

3- شركة ميتا لديها سجل طويل في تسريب بيانات المستخدمين:

لا تتمتع شركة ميتا بسمعة جيدة بشأن الحفاظ على بيانات المستخدمين آمنة وخاصة، وتضطر الشركة بانتظام إلى دفع غرامات ضخمة بسبب انتهاكاتها لخصوصية بيانات المستخدمين.

في عام 2019 كانت هناك مشكلة Cambridge Analytica، حيث فرضت لجنة التجارة الفيدرالية غرامة قدرها 5 مليارات دولار على شركة ميتا.

وفي نوفمبر 2022، فرضت لجنة حماية البيانات (DPC) الأيرلندية على شركة ميتا 265 مليون يورو، ووفقًا لبي بي سي، تطعن ميتا حاليًا في غرامة قدرها 1.2 مليار يورو من DPC الأيرلندية لسوء التعامل مع بيانات المستخدم.

وفي يوليو 2023، ذكرت وكالة رويترز أن ميتا خسرت طعنًا في محكمة العدل الأوروبية لحكم المكتب الألماني لمكافحة الاحتكار الذي سيجعل من الصعب على الشركة جمع البيانات من جميع الخدمات التي تديرها.

4- قد لا يكون تطبيق ثردز عالميًا:

منذ إطلاق Threads في جميع أنحاء العالم في 6 يوليو 2023، لم يتمكن الأشخاص في دول الاتحاد الأوروبي من استخدامه. وكان هذا قرارًا متعمدًا من ميتا، وقد قالت الشركة إن ذلك بسبب اللوائح التنظيمية، لكن من المُحتمل أن السبب هو كيفية معالجة بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي والغرامات المستمرة التي تتعرض لها ميتا بسبب انتهاكات الخصوصية. لذا فإن قدرة هذا التطبيق على أن يصبح عالميًا تعتمد على ما مدى امتثال شركة ميتا لمعايير الاتحاد الأوروبي.

الخاتمة:

إذا كنت لا تحب تويتر، ولكن لديك مخاوف بشأن خصوصية بياناتك عند استخدام ثردز، وترغب في استخدام شبكة اجتماعية ذات نطاق عالمي، فهناك عدد كبير من المنصات البديلة، يمكنك معرفتها في مقال: ما أبرز بدائل تويتر التي يمكنك استخدامها؟