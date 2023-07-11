آبل ترفع أسعار متجر التطبيقات في عدد من الدول منها عربية

قررت شركة آبل رفع الأسعار في متجر التطبيقات (آب ستور) App Store في عدد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ منها دولة عربية.

وبسبب التغييرات في نظام الضرائب وعوامل أخرى، فإن الأسعار في متجر (آب ستور) سوف ترتفع في كل من مصر، ونيجيريا، وتنزانيا، وتركيا.

وتُخطر آبل بصورة دورية المطورين بالتغييرات الضريبية الإقليمية التي سوف تؤثر في كيفية تسعير تطبيقاتهم. وتنطبق التحديثات الأخيرة على التطبيقات التي توجد لها واجهات متاجر خارج البلدان المتأثرة.

ووفقًا لرسالة بالبريد إلكتروني أرسلتها آبل إلى المطورين، ستُحدَّث أسعار التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيقات، باستثناء اشتراكات التجديد التلقائي، لواجهات المتاجر في مصر، ونيجيريا، وتنزانيا، وتركيا، وذلك اعتبارًا من 25 تموز/ يوليو الجاري.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية أن المطورين لن يحتاجوا إلى اتخاذ أي إجراء إن كانت واجهات متاجرهم الأساسية في تلك البلدان، أو إن كانوا يُديرون تغييرات الأسعار يدويًا.

يُذكر أن تحديث الأسعار يأتي بسبب التغييرات الضريبية في مصر حيث أصبحت تؤخذ ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 14 في المئة، وفي تنزانيا التي أيضًا بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18 في المئة، وضريبة الخدمة الرقمية بنسبة 2 في المئة.

أما في تركيا، التي شهدت في الآونة الأخيرة تغييرات متتالية على أسعار منتجات آبل، فقد زادت فيها ضريبة القيمة المضافة من 18 في المئة إلى 20 في المئة.

ويمكن للمطورين التحقق من قسم الأسعار والتوافر في My Apps في App Store Connect لمعرفة التغييرات القادمة في الأسعار.

هذا، ولن يلاحظ المستهلكون خارج البلدان المتأثرة أي تغيير.

يُشار إلى أن شركة آبل كانت قد أعلنت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي عما وصفته بأنه التحديث الأكثر شمولًا لقدرات التسعير منذ إطلاق متجر آب ستور قبل نحو 14 سنة.

وقالت الشركة وقتئذ إن التغييرات الجديدة توفر للمطورين 700 نقطة سعر إضافية، وأدوات تسعير جديدة تُسهِّل عليهم تحديد الأسعار لكل بلد أو منطقة، بالإضافة إلى تسهيل إدارة تغييرات أسعار الصرف الأجنبي، وميزات أخرى.