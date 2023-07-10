واتساب تختبر ميزة اقتراح الملصقات

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة تجعل التطبيق قادرًا على اقتراح الملصقات المناسبة أثناء إرسال الرسائل داخل المحادثات.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتساب، فسوف يلاحظ المستخدمون وجود مساحة للملصقات أعلى لوحة المفاتيح تظهر تلقائيًا بدورها عند إدخال الوجوه التعبيرية في شريط المحادثة، حيث سيعرض التطبيق الملصق المناسب المرتبط بالوجه التعبيري، لتسهيل إيجاد وإرسال الملصقات.

وتبدو هذه الميزة مفيدة للغاية لدى المستخدمين الذين يثبتون الكثير من حزم الملصقات داخل التطبيق، حيث ستوفر عليهم عناء اختيار الملصق المناسب، وتختصر العديد من الخطوات.

وباتت ميزة اقتراح الملصقات في واتساب متاحة حاليًا لمستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق في نظام أندرويد، كما ستتاح كذلك لمستخدمي آيفون، وستتوفر لاحقًا للمستخدمين جميعهم في تحديثات قادمة.

وكانت واتساب قد أضافت ميزة الملصقات داخل التطبيق عام 2018 كوسيلة مرِحة ومعبرة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، ويمكن للمستخدمين تنزيل الملصقات الافتراضية التي يوفرها التطبيق أو تحميل ملصقات أخرى خارجية.

يُذكر أن تقارير سابقة قد أشارت إلى أن واتساب تخطط كذلك لإضافة ميزة إنشاء الملصقات داخل التطبيق مباشرةً، لتحويل أي صورة إلى ملصق، مما يُغني المستخدمين عن استخدام تطبيقات خارجية لذلك.

وتعمل واتساب أيضًا على ميزة أخرى مهمة تساعد على تصفية المحادثات في التطبيق من خلال عدد من الخيارات أعلى الواجهة لعرض المحادثات جميعها، أو الرسائل غير المقروءة، أو الرسائل الشخصية، أو تلك المرتبطة بالعمل.

وبالإضافة إلى ما سبق، تختبر واتساب مزايا أخرى مثل إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية بخلاف الجودة القياسية المضغوطة بشكل كبير، كما قدمت في وقت سابق ميزة جديدة لنقل الرسائل مباشرةً من هاتف لآخر لاسلكيًا عبر كود للقراءة السريعة QR Code.